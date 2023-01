Podpora povečanju investicij v vojsko

Predsednica republike in vrhovna poveljnica obrambnih sil Nataša Pirc Musar je po prvem obisku obrambnega ministrstva podprla investicije in razvoj vojske v skladu z zavezami zvezi Nato glede proračuna v višini dveh odstotkov BDP. To zavezo, naj bi zdajšnjem predlogu obrambnega ministrstva dosegli že do leta 2030. »Sama sem velika podpornica dvojnih tehnologij,« je še dejala.

Predsednica republike Nataša Pirc Musar je po obisku obrambnega ministrstva dejala, da se bo zavzemala, da več mladih vojaški poklic prepozna kot usmerjenega v prihodnost tudi zaradi novih tehnologij. FOTO: Jože Suhadolnik

Od vojske do marca pričakuje poročilo o pripravljenosti, glede česar je pristojne zaprosila, naj se vanj ne vključijo zgolj bojne pripravljenosti SV, temveč naj zajema tudi podatke o pripravljenosti na področju drugih obrambno-varnostnih zadev, kot so denimo energetske, prehranske, transportne, infrastrukturne varnosti ...

Na novinarsko vprašanje o javni objavi ocene pa je dejala, da bo še razmislila, ali bo to poročilo tudi javno objavila, vendar je prepričana, da se javnost z določenimi podatki o stanju Slovenske vojske mora seznaniti.

K oceni o pripravljenosti vojske – v vojni je bila ta lani nezadostna, v miru pa dobra – je poleg opremljenosti, ki se z novimi in načrtovanimi investicijami izboljšuje, prispevala tudi kadrovska slika, ki je še vedno slaba. »Vsi si želimo, da bi se več mladih odločilo za ta res plemenit in domoljuben poklic. Verjamem, da je to najbolj domoljuben poklic, kar si jih lahko zamislimo. Gre za branike naše svobode, dostojanstva in temeljnih človekovih pravic,« je dejala Nataša Pirc Musar in ob tem napovedala, da bo poskušala seznanjati javnost, da Slovenska vojska in Nato niso le orožje in topovi.

Nataša Pirc Musar je z zadovoljstvom ugotovila, da so slovenski vojaki po svetu cenjeni in da v vojski sodeluje 17 odstotkov žensk, glede česar se SV uvršča v sam vrh evropskih vojsk. FOTO: Jože Suhadolnik

Obrambni ministerje označil kadrovski problem, morda še kot večjega, zato poleg skupne promocije poklica načrtujejo sproščanje mestoma »preveč rigoroznih« normativov pri zdravniških pregledih, povečali pa so že število mest v vojaških taborih za dijake in študente.

Mlade pa bi po mnenju Nataše Pirc Musar v poklic vojaka pritegnili tudi s sodobnimi tehnologijami, ki jih že vpeljujejo v delovanje Slovenske vojske.