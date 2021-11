Podrobnosti o samotestiranju v osnovnih in srednjih šolah

Učenci in dijaki se bodo po petkovem vladnem odloku od prihodnjega ponedeljka trikrat na teden testirali v šolah. Učitelje, ravnatelje in starše skrbi nedorečenost odloka, veliko pa jih samotestiranju na splošno nasprotuje. Podrobnosti bosta pojasnila državna sekretarja ministrstva za izobraževanje in ministrstva za zdravje Damir Orehovec in Franc Vindišar.

Ravnatelji so že nekaj dni zasuti z vprašanji precej jeznih staršev. Največ vprašanj je že glede tega, ali je samotestiranje sploh obvezno, kdaj naj bi se samotestirali, kdo bo učencem pri tem pomagal in jih nadziral. Ravnatelji opozarjajo, da nimajo prostora za izolacijo otrok, ne vedo, kaj naj naredijo, če bo otrok pozabil teste doma ali jih sploh ne bo dobil v lekarni, in kako naj ukrepajo, če bo otrok samotestiranje zavrnil.

Veliko vprašanj je tudi o maskah, od tega tedna so obvezne kirurške maske ali maske FFP2.

Kot je dejal državni sekretar na ministrstvu za izobraževanje Damir Orehovec, so nove ukrepe sprejeli za »zagotavljanje varnosti in zdravja. Če jih bomo spoštovali, bodo vrtci, šole, fakultete ostali odprti.« Dodal je, da se moramo vprašali, ali hočemo odprte šole ali šolo na daljavo.