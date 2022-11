Pogajanja z zdravniki neuspešna, sledi zaostrovanje

Današnja pogajanja zdravnikov in zobozdravnikov z ministrstvom so se končala z neuspehom. Obe strani nista našli skupnega jezika, sledilo bo zaostrovanje.

Novinarska konferenca po pogajanjih z zdravniki in zobozdravniki, na kateri sta sodelovala minister za zdravje Danijel Bešič Loredan in ministrica za javno upravo Sanja Ajanović Hovnik:

Kot je povedal Danijel Bešič Loredan, so se zaključila pogajanja brez jasnega epiloga. »Zaključili smo pogajanja in lahko že prvega pričakujemo sprejetje novih vladnih izhodišč za nov steber za zdravstvo, h kateremu bomo povabili vse sindikate. Vlada razume zdravstvo kot celoto.«

Dopoldne je Fides poslal njihov predlog, in sicer zvišanje vsem za 5 + 1, vladni predlog je bil pred današnjimi pogajanji, da se plače dviguje selektivno. Pogajanja so tekla v luči delnega obliža tistega, kar se je zgodilo novembra lani. Kot je dejal, so se z odprtimi kartami pogovarjali z vsemi sindikati in se bodo tudi jutri. Kot je povedal minister, se Fides z vladnim predlogom ni strinjal.

»Vlada se zaveda, da ne moremo odpraviti plačnih nesorazmerij, ta ponudba pa ostaja na mizi. Bomo videli, kako se bodo jutri na ta predlog odzvali preostali sindikati. Jutri se bodo zaključila pogajanja s sindikati zdravstva in socialnega varstva. Ponudbo puščamo na mizi, govorimo o poskusu uravnoteženja za leto 2023. Ponujamo roko, da gremo solidarno skozi leto 2023.«

Kot je dejal, želijo s 1. 1. 2024 imeti tak drugačno zdravstvo kot sistem, kar pa gre za celovito ponudbo. »V naši ponudbi je 20-odstotni dvig za leto 2023, tega nismo pogojevali z ničimer. Nismo se dotaknili niti dodatkov niti sistema takega, kot je.«

Ministrica za javno upravo je dejala, da »samo plače v zdravstvu ne pomenijo, da bomo postavili pacienta v ospredje in da bo javno zdravstvo bolj dostopno. Pomeni zgolj, kako izravnati plače na tak način, da lahko v miru pripravimo sistemske spremembe, ki so že pričakovane in napovedane. Na mizi imajo zvišanje plač, predlagamo dvig od dva do pet plačnih razredov. Ves čas govorimo, da želimo v ospredje postaviti mlade zdravnike, in ponudba naslavlja prav nje.«

Kot je dejala, bi v letu 2023 to pomenilo dobrih 45 milijonov evrov. V letu 24 je to 60 milijonov evrov. To je ponudba, ki jo imajo na mizi, in upa, da bodo ugotovili, da ta ponudba ni tako slaba, in omogoča, da se dogovorijo, kako zdravstveni sistem peljati naprej.

Vladna stran in reprezentativni sindikati zdravnikov in zobozdravnikov danes niso sklenili dogovora, je po koncu pogajalske seje dejal vodja pogajalske skupine Fidesa Gregor Zemljič. Kot je dodal, so pogajanja s tem zaključena. O nadaljnjih aktivnostih bo v kratkem odločalo vodstvo sindikata. Zemljič možnosti stavke ni izključil.

Vodja pogajalske skupine Sindikata zdravnikov in zobozdravnikov Slovenije Fides Gregor Zemljič je po pogajanjih, ki so trajala približno eno uro, dejal, da je že napoved novinarske konference ministrov za zdravje in za javno upravo Danijela Bešiča Loredana in Sanje Ajanović Hovnik ob 13. uri, dve uri od začetka pogajanj, predstavljala slab znak.

»Mi smo šokirani zaradi dogodkov v zadnjem tednu,« je po zaključku pogajanj dejal Zemljič in pojasnil, da gre za zadnja pogajanja o zdravniških plačah, saj je bila današnja ponudba vlade končna.

Na podlagi novih izračunov finančnega učinka vladnega predloga, ki ga je sindikatom posredovala vlada, so v Fidesu po Zemljičevih besedah pripravili protipredlog. Ta je predvideval povišanje plač izkušenim zdravnikom za 12 odstotkov, a to danes ni bilo na mizi: »Edini problem so prepoznali pri preskoku iz specializanta v specialista, kjer so ponudbo izboljšali za en plačni razred.«

Članstvo Fidesa je sicer danes pričakovalo dogovor, v nasprotnem primeru pa zaostrovanje sindikalnih aktivnosti. Zato bodo zdaj stekli pogovori v predsedstvu sindikata in pogajalski skupini, nato pa bodo v najkrajšem možnem času sklicali glavni odbor, ki bo odločal o nadaljnjih korakih.

Fides se je sicer oktobra ob podpisu sporazuma o začasni prekinitvi stavkovnih aktivnosti, ki predvideva oblikovanje ločenega plačnega sistema javnega sektorja, zavezal, da v zvezi s tem vprašanjem ne bo sprožil stavkovnih aktivnosti. A ta sporazum ne vključuje pogajanj o plačah. Stavka zdravnikov tako ni izključena.

Predsednica sindikata zdravstva in socialnega varstva Irena Ilešič Čujovič je ocenila, da danes ni šlo za pogajanja v pravem pomenu besede, čeprav je vlada podala približevalni protipredlog.

V sindikatu na predlog vlade gledajo kot na celoto znotraj zdravstva, zato se danes do predloga še niso mogli opredeliti. Počakali bodo na sredina pogajanja vladne strani in reprezentativnih sindikatov zdravstva in socialnega varstva. Takrat bo bolj jasno, ali je možen dogovor, je poudarila.

Na vprašanje glede možnosti zaostrovanja je odgovorila, da je ena od možnosti tudi stavka kot skrajna možnost zaostrovanja, če bi v sredo ocenili, da dogovor ni mogoč.

Bešič Loredan: Čustva so me odnesla

Minister Bešič Loredan se na novinarski konferenci glede groženj po telefonu vladnemu pogajalcu Zemljiču ni opravičil. »Niti me na to temo ni opozoril niti se o tem nisva pogovarjala.« Celoten koncept ima daljšo zgodbo, je povedal. Še pred stavko Fidesa ga je takratni predsednik sindikata Konrad Kuštrin pozval, da se dogovorijo »pod mizo, ker so tako vedno počeli«. Odvrnil mu je, da bo tokrat drugače, o tem, kar sta se pogovarjala v nadaljevanju pa je »stvar debate med mano in Kuštrinom.« Kot vemo, se je Kuštrin kasneje umaknil iz pogajanj oziroma javnosti.

Potem je šel sam enkrat na Fides, tam je bil celoten Fides, po tem ko so sklenili sporazum in so se odkrito pogovarjali o vseh vprašanjih. »Debata ni bila prijetna, a tega z naše strani nikoli nismo dali v javnost.«

11.novembra zjutraj se je Bešič Loredan sestal v kavarni SEM, ker ga je prosil, da se kolegialno sestaneta. »V polurnem pogovoru sta odprla vse teme in dala na mizo vse karte.«

Ko je prišlo v javnost, da se bodo stvari zaostrovale, je poklical Zemljiča z osebnega telefona, kot kolega kirurga, kolega internista in minister priznava, da so ga ob tem odnesla čustva. »Nisem si pa predstavljal, da lahko kdo to snema in javno posluša, ker je bil to oseben klic.« S predsednikom vlade sta se pogovorila na to temo: »Dejstvo je, da ni bilo nobenih osebnih groženj, je pa bila ta debata čvrsta, moška zdravniška, ki je na kirurški strani presežek internistične.«

Ni vladi so mu razložili, da kogarkoli kliče, ne kliče kot zdravnik, ampak kot minister za zdravje in podpredsednik in ta lekcija, pravi, je njemu dovolj. Za to, da je čustveno reagiral kot zdravnik kirurg v debati s kolegom zdravnikom, se je na novinarski konferenci opravičil. »Če sem karkoli naredil narobe bodo sproženi tudi ustrezni postopki.« Šlo je za osebno komunikacijo kot že večkrat, je poudaril, a z njegove strani nikoli ni bilo snemanja, čeprav so bile teme žgoče.

Ko je lani minister za zdravje novembra podpisal sporazum, je dokončno uničil razmerja v zdravstvu, kar se nikoli več ne sme zgoditi, je povedal Bešič Loredan. Dvigniti plače 60 odstotkom zdravnikov za 20 odstotkov in pustiti, da je leto 2023 zaokroženo, ne da se dotikamo dodatkov in dopustov in sistem v celoti teče, je z naše strani več kot lahko v tem trenutku damo, sploh na predviden primanjkljaj.

O tem, zakaj je minister bolj čustveno odreagiral, kot bi lahko, je ministrica za javno upravo Sanja Ajanović Hovnik dejala, da je stavka skrajno sredstvo. V tem primeru se plače dvigujejo, nihče ni na slabšem, pogajanja tečejo, potem pa v medijih prebereš, da se zadeve zaostrujejo. »To lahko razumemo samo na en način in sicer kot izsiljevanje.« Dodala je še, da plače zdravnikov niso najbolj kritične v državi in da je to tisto, kar je minister tudi mislil. »O stavki se pogovarjamo zadnjih nekaj mesecev in občutek je, da gre za političen pirtisk. Zelo jasno je bilo vedeti vsem sindikatom, da težave, ki so se nakopičile, ni mogoče odpraviti z zamahom ene roke in niso vezane na plače. Če pa gledamo samo plače, pa te pomenijo za državo izjemen finančen napor.«

Predsednik vlade Robert Golob je zatrdil, da minister za zdravje Bešič Loredan še vedno uživa njegovo podporo. Se je pa z njim pogovoril glede očitkov Fidesa o grožnjah ministra vodji pogajalske skupine Fidesa. Kot je dejal Golob, so pri ministru v enem od pogovorov z zdravniki »prevladala čustva«, kar pa naj se ne bi ponovilo.

V Sindikatu zdravnikov in zobozdravnikov Fides, ki na današnjih pogajanjih z vlado sicer niso dosegli govora, so namreč Bešiču Loredanu očitali, da naj bi v telefonskem pogovoru od podpredsednika zdravniškega sindikata Fides Gregorja Zemljiča zahteval podpis sporazuma z vlado.

Minister je menda Zemljiču med drugim dejal, da ima »ukaz s strani premiera, da se v primeru napovedi in izvedbe stavke proti zdravnikom in Fidesu vodi totalna vojna, cilj pa bo osamiti in izčrpati zdravnike in Fides«.

Predsednik vlade se je o teh očitkih z Bešičem Loredanom pogovoril, je zatrdil v izjavi za medije ob robu današnjega obiska NUK. Kot je dejal, ga je minister obvestil, da je imel več razgovorov, »dobesedno zasebnih razgovorov« z različnimi zdravniki in da so mu v enem od teh razgovorov »čustva prevladala nad besedami«.