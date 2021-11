Pogodba za nekdanji kamnolom v prihodnjih dneh

Kakšen je odziv izolske občine in župana Danila Markočiča na izid prodaje zemljišča nekdanjega kamnoloma v Livadah, ki je v lasti Primorja v stečaju? Kakšni so bili načrti občine s tem zemljiščem, za kar so se izolski občinski svetniki podpisali pod javno pismo?

Izolski župan Danilo Markočič obžaluje, da občini ni uspelo kupiti okoli štiri hektare veliko zemljišče v Livadah, kjer bi s povezavo bližnjih občinskih parcel lahko nastal park, ob njem pa nov dom starejših občanov in vrtec z igrišči. Stečajni upravitelj Primorja, ki je objavil razpis za prodajo območja nekdanjega kamnoloma, pričakuje, da bo z najboljšim ponudnikom - šlo naj bi za ljubljansko podjetje Proparma - sklenil pogodbo v prihodnjih dneh.

»Kot ste seznanjeni, je občina oddala zavezujočo ponudbo za nakup zemljišča na območju TPC Livade. Med šestimi interesenti je najvišja ponujena vrednost znašala 2,401 milijona evrov, medtem ko je bila ponudba občine žal nižja, in sicer 1,4 milijona evrov,« so se v zvezi z izidom razpisa za zemljišče, ki ga je prodajalo Primorje v stečaju, odzvali iz kabineta izolskega župana Danila Markočiča.

Pismo svetnikov ni pomagalo

Izolski občinski svetniki so se pred oddajo občinske ponudbe za omenjeno zemljišče podpisali pod javno pismo, v katerem so se zavzeli za razvoj družbeno koristnih vsebin na tem območju. Posledično so sprejeli tudi sklep o rebalansu proračuna, če bi bili uspešni. A se to ni zgodilo, saj se je za nakup potegovalo šest kandidatov. Med njimi je bilo tudi izolsko podjetje Elta Aca Kabanice, ki pa prav tako ni doseglo najvišje ponudbe. V Elti so sodelovanje na razpisu pojasnili s tem, da so želeli preprečiti morebitne špekulacije z zemljiščem. Po njihovih informacijah je najvišjo ponudbo na Primorjevem razpisu oddalo ljubljansko podjetje Proparma. Kot je razvidno iz javnih podatkov, je podjetje v lasti Eurosile oziroma Lee Pavlin, zastopnica pa je Nataša Zaletelj.

»O tem, kdo so kupci do sklenitve pogodbe ne morem javno govoriti,« je povedal stečajni upravitelj Primorja Rudolf Hramec. Zemljišče je prodajal tudi v imenu s Primorjem povezanih podjetij TPC Livad in Stavbenika v stečaju. Kot so pred časom opozorili v Obalni sindikalni organizaciji – KS 90, bi prodaja nekdanjega izolskega kamnoloma pomenila poplačilo delavcev Stavbenika, ki že devet let čakajo na neizplačane plače.

Območje za rekreacijo in turizem

V kabinetu Danila Markočiča so še navedli, da je območje nekdanjega kamnoloma po veljavnem prostorskem aktu predvideno za turizem in rekreacijo. Tega tudi ne spreminja morebitna uveljavitev občinskega prostorskega načrta (za katerega je prav danes civilna iniciativa napovedala vložitev overjenih podpisov za razpis referenduma). Nekdanji investitor TPC Livade je že pridobil gradbeno dovoljenje za vodni park. »Za morebitno drugačno ureditev, kot so stanovanja, šole, vrtci, dom za starejše občane in drugo, za kar si soglasno prizadeva občinski svet, bi morali v bodoče spremeniti prostorske akte,« so dodali.