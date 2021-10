Poklukar: Ukrepi PCT nas trenutno peljejo v pravo smer

Poklukar: Stanje je resno

Minister Janez Poklukar: Če ne bomo izvajali ukrepov PCT, bi lahko imeli več kot tisoč več smrti. FOTO: Blaž Samec/Delo

Borut Štrukelj, profesor na fakulteti za farmacijo. FOTO: Jure Eržen/Delo

Štrukelj: Cepiva so varna in učinkovita

Včeraj 968 okužb

Na tokratni novinarski konferenci o aktualnem stanju glede covida-19 sta sodelovala minister za zdravjeins Fakultete za farmacijo v Ljubljani.Posnetek konference si lahko ogledate tukaj:Zaradi izbruha na Primorskem so odprli covidni oddelek v Sežani, a ga bodo verjetno kmalu zaprli, je dejal minister Poklukar. »Napovedi Instituta Jožefa Stefana so bile slabe, zato smo se odločili za ukrepanje s pravilom PCT. Brez tega bi nam epidemija ušla iz rok. Če se ne bi odločili za PCT, je bila druga možnost zaprtje države, česar si nismo mogli privoščiti,« je rekel minister. »Ne moremo si privoščiti zaprtja zdravstva, šolstva in gospodarstva.«»Če napredujemo s trenutnim reprodukcijskem številom, ki je okoli ena, smo dosegli vrh. Večji izziv bo predstavljalo, če se bo reprodukcijsko število dvignilo na 1,3, kar bi pomenilo, da ukrepi PCT ne izvajamo primerno, zato bi lahko pričakovali bistveno več hospitaliziranih,« je povedal Poklukar.»Če ne bomo izvajali ukrepov PCT, bi lahko imeli več kot tisoč več smrti. Morda so te številke abstraktne, dokler eden od njih ni nekdo, ki ga imamo radi. Ukrepi PCT nas trenutno peljejo v pravo smer,« je še dejal minister. »Stanje je resno in ga ne smemo podcenjevati.«s Fakultete za farmacijo v Ljubljani je potrdil, da pri evropski komisiji zaključujejo preučevanje kitajskega cepiva. »Kdor ne zaupa novi tehnologiji cepiv, se bo lahko cepil tudi s tem cepivom, ki spada med tradicionalna cepiva,« je rekel.»Cepiva so varna in učinkovita, stranski učinki so zelo redki. Pri vektorskih cepivih imamo zelo redke stranske učinke krvnih strdkov. Imamo tudi cepiva mRNK, pri katerih je redek stranski učinek oslabitev srčne mišice, predvsem pri mladih, zato so se Švedska, Danska in Finska odločile za umik cepiva Moderna za mlajše,« je povedal Štukelj.»Pfizerjevo zdravilo bo verjetno dobilo dovoljenje januarja ali februarja prihodnje leto. To zdravilo naj bi uspešno zavrlo širjenje virus, enako velja za drugo zdravilo, ki naj bi ga potrdili januarja drugo leto,« je še dejal.Včeraj so ob 5336 PCR-testih potrdili 968 novih okužb, kažejo podatki Nacionalnega inštituta za javno zdravje. Delež pozitivnih je 18,1-odstoten. Poleg tega so opravili še 23.853 hitrih antigenskih testov. Trenutno je v državi aktivnih 11.943 primerov okužb, 14-dnevna incidenca znaša 564, sedemdnevno povprečje pa 836. V bolnišnični oskrbi je 413 bolnikov s covidom-19, najmlajši med njimi je star 26 let, 114 bolnikov pa je na intenzivni negi. Včeraj so umrli trije bolniki s covidom-19, kažejo podatki, ki jih je objavila vlada.Z enim odmerkom je pri nas cepljenih 1.132.152 oseb, z obema pa 1.023.080 oziroma 48,5 odstotka populacije.