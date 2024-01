Kakšne spremembe se letos obetajo na pokojninskem področju?

V nadaljevanju preberite:

Novo leto je na področju pokojninskega in invalidskega zavarovanja prineslo spremembe predvsem za dve skupini – prva so vdove in vdovci z manj kot 744 evri pokojnine, druga pa delovni invalidi. Tako kot je zdaj že nekaj časa praksa, bodo tudi letos upokojenci deležni letnega regresa v petih različnih višinah (čeprav področna zakonodaja določa dve), prav tako ostajajo enaki upokojitveni pogoji. Redna uskladitev bo mesec prej.