Koliko bodo v 2024 višje pokojnine, minimalna plača in transferji

Od januarja bo zagotovljena pokojnina za polno dobo 744 evrov. Zakonsko določena redna letna uskladitev pokojnin bo, kot je znano, najmanj 8,2-odstotna. Minimalna plača in transferji, ki se valorizirajo po drugih načelih, se bodo v manjši meri.

Prenova pokojninskega sistema bo, po besedah Luke Mesca, ključni projekt ministrstva za delo, družino in socialne zadeve v prihodnjem letu, za dolgoročno vzdržnost in dostojne pokojnine. Po zavezah, ki jih je Slovenija dala v Načrtu za odpornost in okrevanje, naj bi se reforma začela postopno uveljavljati leta 2025.

Napovedana pa je tudi revizija zakona, ki je prinesel doslednejše evidentiranje delovnega časa, in poseg v družinski zakonik, predvsem na področju ločitvenih postopkov in preživnine.