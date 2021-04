Policija v Mariboru izrekla ukrepe proti osemnajstim kršiteljem

Policisti so na sobotnem neprijavljenem shodu na Trgu svobode v Mariboru zbrane večkrat seznanili, da zbiranje in shodi niso dovoljeni. Kot so sporočili s Policijske uprave Maribor, so med shodom ugotovili identiteto 18 kršiteljev, zoper katere bodo izdali šest odločb o prekršku, sedem plačilnih nalogov in pet opozoril za strojene prekrške.



Množica ljudi je na Trgu svobode med drugim izražala nestrinjanje z obveznim nošenjem zaščitnih mask in cepljenjem proti covidu-19. Shoda se je po navedbah policije udeležilo približno 130 ljudi, ki so se večinoma zadrževali na Trgu svobode.

Policisti so opravljali naloge varovanja življenja in premoženja ljudi, preprečevali kršitve javnega reda in miru, nadzirali pa tudi spoštovanje veljavnih odlokov za preprečevanje širjenja nalezljive bolezni. Zbrane so večkrat seznanili, da zbiranje in shodi z veljavnim odlokom niso dovoljeni in jih pozvali k upoštevanju priporočil za obvladovanje epidemije covida-19 in vzdrževanje medsebojne razdalje.



Zaradi kršitev po zakonu o nalezljivih boleznih bodo policisti zoper 18 kršiteljev v hitrih postopkih o prekršku izdali šest odločb o prekršku, sedem plačilnih nalogov in jim izrekli pet opozoril za strojene prekrške. Med navedenimi bodo policisti zoper dva izvedli prekrškovni postopek zaradi organizacije neprijavljenega shoda.



Kot so še pojasnili v sporočilu za javnost, so morali policisti zoper dva kršitelja med navedenimi v skladu s svojimi pooblastili uporabiti tudi telesno silo, saj na vpogled nista želela pokazati osebnih dokumentov ali navesti svojih podatkov, poleg tega pa nista upoštevala zakonitih ukazov policistov. Obema bodo poleg kršitev po zakonu o nalezljivih boleznih izrekli globo tudi po zakonu o varstvu javnega reda in miru in zakonu o osebni izkaznici.



Še preden so storili prekršek, so policisti na podlagi zakona o nalogah in pooblastilih policije izrekli opozorilo štirim osebam.

Zoper organizatorja pa bodo policisti podali predlog pristojnemu prekrškovnemu organu zaradi kršitve po 184/4. členu zakona o avtorski in sorodnih pravicah, so še sporočili s policije.



Nekaj udeležencev shoda je nosilo slovenske zastave ali transparente. Prek prenosnega mikrofona in zvočnika, ki ju je na prizorišče prinesla ena od udeleženk, je zbrane nagovorilo več posameznikov.

Komentarji: