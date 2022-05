Policist ime poljskega protestnika posredoval Rusom

V nadaljevanju preberite:

Za dramo, ki se je nedavno odvila pred ruskim veleposlaništvom v Ljubljani, verjetno ne bi nikoli izvedeli, če se veleposlanik Poljske ne bi pritožil čez policista, ki je ruskemu veleposlaništvu izročil podatke o popisanem poljskem državljanu. Stekli so ustrezni postopki na policiji in pri informacijski pooblaščenki, ostaja pa vprašanje, komu v resnici služi policija in kako varni so naši osebni podatki v njenih rokah.