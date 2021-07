Politika v iskanju prave strategije

V nadaljevanju preberite:



Politične stranke se tudi z naročanjem javnomnenjskih anket že pripravljajo na državnozborske volitve in iščejo odgovore na vprašanje, kakšna strategija bi jim prinesla čim boljši rezultat. Za SD na primer preverjajo tudi, ali bi se ji obrestoval odmik od Boruta Pahorja – doslej edinega prvaka stranke, ki je SD pripeljal do zmage na volitvah – ker je preveč naklonjen Janezu Janši. Preverja se, katera koalicija je volilnemu telesu najbolj všečna. Politični strategi obdelujejo prvaka SMC in njenih pol milijona evrov na računu in prepričujejo, da vsi žeblji v krsti stranke še niso zabiti, tretji kalkulirajo, ali bi se morebiti znova obnesla strategija novega obraza.

Pri strateškem načrtovanju se velja opreti tudi na statistiko. Zdaj so namreč znani podatki o starostnih skupinah udeležencev referenduma o vodah. Potrdili so ocene, da se ga je udeležilo rekordno število mladih.A ta podatek je lahko tudi zavajajoč. Mladi so po podatkih državne volilne komisije prispevali namreč dobrih 15 odstotkov glasov, referenduma se je udeležila slaba polovica vseh volilnih upravičencev iz te starostne skupine. Glede na zadnje volitve je to 15.000 mladih volivcev več. To pa je številka, ki ne more biti odločilna.Če se bo aktivacija mladih obdržala ali pa bo – če bodo strategi našli prave teme, s katerimi bodo nagovorili ta del volilnega telesa – morda celo višja, bodo mladi seveda soodločali o zmagovalcu volitev. Zares odločili pa bodo starejši. Teh je več in v večjem deležu uresničujejo svojo volilno pravico.Politično prebujenje mladih pa ne glede na statistiko v politični diskurz seveda lahko pihne nekaj sveže sape in odpihne del razprav o preteklosti in z njo povezanih razprtij, prinese več zelenih tem ter zmanjša dozo predvolilnih bombončkov upokojencem. Volilni izid namreč še zdaleč ni razjasnjen. Čeprav je volilno telo nagnjeno v levo, se zdi pomemben še en z referendumom povezan podatek iz ankete družbe Valicon. Po njej je 48 odstotkov vprašanih ob svojem glasu proti na referendumu o vodi dalo tudi glas nasprotovanja vladi, 44 odstotkov jih je glasovalo predvsem za vodo in le šest odstotkov jih je zatrdilo, da je zanje tisto nedeljo šlo predvsem za glas proti vladi.