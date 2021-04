Ponekod že močno sneži, na pot le z zimsko opremo

Verjetno prihaja pozeba

Obvezna zimska oprema

V zimskih razmerah je ne glede na datum na vozilih obvezna zimska oprema, opozarja portal promet.si. Na pot se odpravite le, če bo nujno in samo z ustrezno zimsko opremo.



Pred potjo očistite vozilo, prilagodite hitrost in varnostno razdaljo, ne prehitevajte plužnih skupin. Pozanimajte se o stanju na cestah.

Večji del države so zajele padavine, ki so zjutraj ponekod začele prehajati v sneg. Težav kljub napovedim za zdaj še ni, je pa več sneženja pričakovati v prihodnjih urah.Po podatkih Agencije RS za okolje (Arso) je ob 7. uri močno snežilo v Slovenj Gradcu in Ratečah, prav tako je snežilo v Mariboru, Murski Soboti, Novem mestu, Cerkljah ob Krki ter denimo na Lisci. V Lescah in Črnomlju so padala ledena zrna, v Ljubljani pa dež s snegom. Rahlo je snežilo tudi na Kredarici.Zjutraj in dopoldne bodo vremenske razmere marsikje povsem zimske. Kot so napovedali na Arsu, se bo meja sneženja večinoma spustila do nižin, le ob morju bo deževalo. Na prehodu med Notranjsko in Primorsko bo veter prenašal sneg in gradil zamete.Dopoldne se bo sneženje umikalo proti jugu, kjer bo ponehalo sredi popoldneva. Oblaki se bodo trgali, nastalo bo še nekaj snežnih ploh. Na Primorskem bo zjutraj zapihala zmerna do močna burja, ki bo popoldne slabela.​Najvišje dnevne temperature bodo le od 2 do 7, na Primorskem okoli 9 stopinj Celzija.Jutri bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo, nastajale bodo kratkotrajne, predvsem snežne plohe. Popoldne bo prehodno zapihal severozahodnik. Najnižje jutranje temperature bodo od –8 do –3, v alpskih dolinah in na planotah Notranjske do okoli –12, ob morju okoli –1, najvišje dnevne od 4 do 10 stopinj Celzija.V četrtek bo večinoma sončno vreme, v petek pa se bo nekoliko pooblačilo, pihati bo začel jugozahodnik. Oba dneva bo zjutraj zelo hladno, zato bo verjetna pozeba.