Ponoči na Bovškem brez plazov, sanacija se nadaljuje

Zemeljski plaz, ki se je sprožil nad cesto Libušnje–Vrsno v občini Kobarid. Cesta je zaprta, obvoz urejen prek Kamnega. FOTO: občinski štab CZ Kobarid

Ponoči je bilo k sreči mirno. FOTO: katedra za krajinsko znanost in geoinformatiko

Zaprta tekaška steza proti Tamarju Zaradi snežnega plazu je zaprta priljubljena tekaška steza od Planice proti Tamarju, je pa še odprta sprehajalna pot, so sporočili s policijske uprave Kranj. »Velika nevarnost snežnih plazov je tudi na območju Zelenice z okolico in drugod v gorah, medtem ko so planinske poti večinoma poledenele.«

Večjih posebnosti na območju turističnih krajev sicer ni, pozivajo pa k previdnosti, upoštevanju morebitnih zapor na določenih območjih zaradi nevarnosti in k spoštovanju ukrepov za preprečevanje širjenja koronavirusa.