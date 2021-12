Poostren nadzor že daje konkretne rezultate, saj se število okužb znižuje

Furs tudi v mesecu decembru nadaljuje z izvajanjem poostrenih nadzorov nad izvajanjem ukrepov. Za nadzor so angažirali večino nadzornikov, poleg inšpektorjev tudi uslužbence mobilnih oddelkov, kar pomeni da se vse ostale dejavnosti izvajajo le v nujnem obsegu. »Ugotavljamo pozitivne učinke poostrenih nadzorov, saj se delež, pri katerih so bile ugotovljene nepravilnosti, zmanjšuje,« je uvodoma na novinarski konferenci povedal vodja sektorja za finančni nadzor na Furs Marjan Maček.

Od 15. 11. do četrtka 9. 12. so opravili 3773 nadzorov, to je okoli 157 na dan, pri čemer so preverjali izpolnjevanje PCT pogojev za 18.345 oseb, v 14 odstotkih so ugotovili 561 nepravilnosti, v nekaterih je bilo odkritih več nepravilnosti: PCT pogoj maske, razkužila … največ nepravilnost je bilo na področju PCT pogoja, 73 na področju nošenja mask, 12 na področju opravljanja dejavnosti v gostinstva in pet na področju razkužil.

Na letnem nivoju smo opravili več koz 7700 nadzorov in izrekli kazni v skupni višini več kot 132.600 evrov.

Aktualne podatke sta na novinarski konferenci predstavila Marjan Maček, vodja sektorja za finančni nadzor na FURS, in Martina Gašperlin, v.d. glavne tržne inšpektorice TIRS.

Na področju izpolnjevanja PCT pogojev so inšpektorji v tem obdobju izdali deset plačilnih nalogov, skupno višino globe 32.000 evrov, izrečenih je bilo 550 opozoril, ko je bil nadzor opravljen prvič in je bila nepravilnost takoj odpravljena. Od 550 jih je bilo 392 pri gostincih, 56 pri trgovski dejavnosti, 44 ki opravljajo ostale storitve, 12 na bencinskih servisih, sedem pri vulkanizerjih, 50 pa pri ostalih zavezancih.

FOTO: Črt Piksi

V tem obdobju je bila izdana ena ustna odločba o prepovedi dejavnosti do odprave nepravilnosti in štiri odločbe o prepovedi opravljanja dejavnosti in pečatenja pri gostincih zaradi izvajanja gostinske dejavnosti v nasprotju z vladnih odlokom, ki pripoveduje izvajanje gostinske dejavnosti strežbe jedi in pijač na sejemski prireditvi na odprtih površinah: to pomeni samostojna premična stojnica, premične stojnice v nizu ali skupini.

Ob 1749 PCR testih so včeraj potrdili 677 novih okužb, kažejo podatki nacionalnega inštituta za javno zdravje. Delež pozitivnih je 38,7-odstoten. Poleg tega so opravili še 27.225 hitrih antigenskih testov. Trenutno je v državi aktivnih 22.129 primerov okužb, 14-dnevna incidenca znaša 1050, sedemdnevno povprečje pa 1386.

V zadnjem tednu je delež nadzorov, kjer so bile ugotovljene nepravilnosti, znašal 12 odstotkov, med tem ko je ta odstotek povprečno od začetka leta do zdaj nekje 20,5 odstotka. Inšpektorji zaznavajo bolj dosledno spoštovanje oz. izvajanje ukrepov, kar po besedah Mačka verjetno opažajo tudi sami kupci oz. uporabniki storitev. »Kot je razvidno iz poročil o novih okužbah, poostren nadzor že daje konkretne rezultate, saj se število okužb znižuje.« Furs bo, glede na epidemiološko situacijo in glede na razpoloženje v decembrskih dnevi,h nadaljeval s poostrenim nadzorom, ki ga bo izvajal tudi za vikende in med prazniki.

FOTO: Voranc Vogel/Delo

Poostreni nadzor v preteklem tednu s poudarkom na preverjanju PCT pogoja so na tržnem inšpektoratu opravljali predvsem pri trgovinski dejavnosti. »Od 6. 12. do 12.12. je bilo opravljenih okoli 650 nadzorov. Zaradi kršitve v gostinstvu – gostinci obrat je namreč na področju Maribora obratoval po koncu obratovalnega časa: prišlo je do dveh zabav, je inšpektor izdal ustno odločbo s takojšnjo prepovedjo opravljanja dejavnosti. Na Primorskem je bila izrečena tudi ena prepoved pri opravljanju trgovinske dejavnosti med vikendom, ker niso preverjali pogoja PCT pri uporabnikih storitev,« je pojasnila v.d. glavne tržne inšpektorice TIRS Martina Gašperlin.

Kostanj in lučke v Ljubljani. FOTO: Črt Piksi

V primerih, kjer kršitve kljub opozorilom niso bile odpravljene, sta bila izdana dva plačilna naloga, ker se ni preverjalo izpolnjevanje PCT pogoja pri strankah. Ob tem je Gašperlinova poudarila, naj bo izvajanje oz. preverjanje PCT pogoja zlati standard pri izvajalcih; tržni inšpektorat, da se spremeni to, kar je bilo doseženo, da se PCT preverja povsod.

Vikend nadzori so se opravljali tako v soboto in nedeljo, skupaj je bilo opravljenih 138, od tega 17 v gostinskih obratih, nadzor trgovinske dejavnosti je potekal po celi Sloveniji; v enem primeru je bila ustna odločba, to je bila Merkur Izola. Sicer so bile ugotovljene le manjše nepravilnost in sicer denimo, da niso pregledovali osebnega dokumenta, zato so izdali samo opozorila.

Pri nadzoru gostinske dejavnosti je potekal v nočnem času na področju Maribora in Celja, še prej je bil pa v Ljubljani (takrat nepravilnosti ni bilo ugotovljenih). »Vesela sem, da se pogoj PCT vse bolj uveljavlja, tudi s pregledom osebnega dokumenta, kar je v tem obdobju povečanega nakupovanja še posebej pomembno, da imamo zagotovila varnejšega okolja.«