Popravki bi bili mogoči tudi s prefinjenimi orodji

V nadaljevanju preberite: Vlada naj bi v kratkem obravnavala izhodišča za spremembo enotnega plačnega sistema, ki so jih pripravili na ministrstvu za javno upravo. Gregor Virant, ki je vzpostavil sistem za primerljivo in javnofinančno obvladljivo vrednotenje dela javnega sektorja, se strinja, da so po 12 letih potrebni popravki, ne pa razgradnja.