Poraba elektrike se je tudi zmanjšala, zlasti zaradi cen

Novembra je bila poraba elektrike po vsej državi osem odstotkov manjša kot lani in tudi štiri odstotke manjša kot novembra 2019 in 2020. Vzrok je toplo vreme, družbena omrežja so bila še sredi novembra polna fotografij kopalcev v morju. V elektrodistribucijah se malce bojijo le božičnih praznovanj, ko veliko gospodinjstev poveča porabo.