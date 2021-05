Porotnika na sojenju Janši oba člana stranke SDS

Ob 9. uri se je na celjskem okrožnem sodišču začelo ponovljeno sojenju Janezu Janši v kazenski zadevi zaradi žaljivih tvitov, ki jih je namenil novinarkama Televizije Slovenije Mojci Šetinc Pašek in Eugeniji Carl. Ti Janšo tožita zaradi razžalitve. Sojenja se je tokrat udeležil tudi Janša.



A na sojenju so ugotovili, da sta oba sodnika porotnika, to sta Brigita Tratnik in Rajko Kokalj, člana stranke SDS, katere predsednik je obtoženi. Tratnikova je predlog za izločitev podala sama in sodišče je temu sledilo. Zdaj bodo poskušali poiskati nova porotnika in sojenje nadaljevati.



Zagovornik Janeza Janše Franci Matoz je pri tem opozoril, da morata biti nova porotnika izbrana po vrstnem redu, saj v nasprotnem primeru sojenje ne bo zakonito.

Naročite se na e-novice: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: