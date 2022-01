Potrdili različno visoke uskladitve pokojnin

Upokojenci bodo že konec tega meseca imeli višjo pokojnino, kot je bila decembrska, za koliko višjo, pa je odvisno od leta, ko jim je bila priznana pravica do pokojnine.

Približno 300.000 uživalcev pokojnin in invalidskih nadomestil z manj kot 732 evrov prejemka pa jutri lahko pričakuje nakazilo solidarnostnega dodatka.

Najnižja pokojnina po novem 282,35 evra

Brez glasu proti so poslanci danes potrdili predlog novele zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, s katerim so določili izredno usklajevanje pokojnin v različnih višinah. Vsi, ki so se upokojili do leta 2010, bodo za dokončno odpravo posledic varčevalnih ukrepov deležni 3,5-odstotnega zvišanja, upokojeni leta 2011 1,7-odstotnega, vse druge pokojnine in drugi prejemki iz pokojninske blagajne, razen dodatka za pomoč in postrežbo ter letnega dodatka, se bodo zvišale za en odstotek.

Znesek najnižje pokojnine bo po novem 282,35 evra, zagotovljene pokojnine za polno dobo v času upokojitve 626,20 evra, zagotovljene invalidske pokojnine pa 392,43 evra. Finančni učinek sprejete novele na pokojninsko blagajno bo približno 145 milijonov evrov na letni ravni.

FOTO: Črt Piksi/Delo

Jutri bo Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije izplačal solidarnostni dodatek, ki ga predvideva deseti protikoronski zakon (PKP10). Upokojenci in uživalci invalidskih nadomestil, ki so brezposelne osebe, ga bodo, tako kot prejšnje dvakrat, prejeli v treh različnih višinah – kdor ima manj kot 523 evrov pokojnine, bo dobil 300 evrov dodatka, kdor ima od 523 do 628 evrov 230 evrov dodatka ter od 628 do 732 evrov pokojnine 130 evrov dodatka.

Do dodatka bodo upravičeni tudi zavarovanci za ožji obseg pravic in prejemniki nadomestil iz invalidskega zavarovanja, ki delajo krajši delovni čas in so na začasnem čakanju. Izplačani dodatek se ne bo upošteval v dohodek pri uveljavljanju pravic iz javnih sredstev. Ocena o finančnih posledicah dodatka znaša okoli 70 milijonov evrov.

Redna uskladitev februarja

Februarja bo redna uskladitev pokojnin, ki bo, po okvirnih izračunih, najmanj štiriodstotna. To bi pomenilo, da bodo imeli upokojenci s 3,5-odstotno izredno uskladitvijo februarja letos 16 odstotkov višjo pokojnino kot februarja leta 2020, z 1,7-odstotno 14 odstotkov, z enoodstotno pa 13,3 odstotka.