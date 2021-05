Potrdilo o cepljenju še ne zagotavlja prehoda meje brez težav

Dodatna zmeda z nacionalnimi potrdili

Dokazila o cepljenju za vstop v Slovenijo izpolnjena pripravljena kartica proizvajalca cepiva ali

vpis v knjižico o cepljenju ali

izdano potrdilo o opravljenem cepljenju (tudi v obliki kartončka, ki ga prejme oseba ob cepljenju). Cepljene osebe si lahko potrdilo natisnejo tudi prek portala zvem.eZdrav.si (dostop z digitalnim potrdilom).

Vsi, ki se cepijo proti covidu-19, dobijo kartonček, na katerem so razvidni njihovo ime, vrsta cepiva ter datuma prvega in drugega odmerka. Toda ali to potrdilo, ki je v slovenščini, tudi zagotavlja prehajanje meja v države, v katerih dovoljujejo vstop cepljenim? Ali pa je morda ustreznejša cepilna knjižica, sprašujejo bralci. Za zdaj se zdi, da je vse odvisno od posamezne države in njenih pravil ter navsezadnje od uradne osebe na meji. Sicer pa je kartonček uporaben predvsem v Sloveniji.V Sloveniji po besedah, vodje konzularnega sektorja na ministrstvu za zunanje zadeve, še nimamo potrdila, ki bi bilo veljavno oziroma uradno priznano v drugih državah. Kot je dejal, je kartonček, ki ga dobimo ob cepljenju, »večinoma uporaben za prečkanje meje s Hrvaško«. Še vedno pa je veliko odvisno od primera do primera. Največ težav imajo tisti, ki so preboleli in so prejeli en odmerek cepiva. »Skupne in enotne rešitve za zdaj ni, upam, da jo bodo čim prej dosegli, ker dobivamo zelo veliko takih vprašanj,« je dejal Šter. Še vedno se zdi najlažja rešitev testiranje, kar pa ni prav, je dodal.Na spletni strani hrvaškega ministrstva za notranje zadeve sicer piše, da za prehod meje brez karantene velja potrdilo o cepljenju za vse, ki so drugi odmerek prejeli pred vsaj 14 dnevi. Izjema so cepiva z le enim odmerkom, a morata tudi od tega miniti vsaj dva tedna. Kot izjemo sicer navajajo tudi prebolele, ki so bili cepljeni z le enim odmerkom.Tudi izpolnjena rumena cepilna knjižica po Šterovih besedah še ne zagotavlja prehoda, izjema je meja z Madžarsko, s katero so dogovore dosegli; tam velja tudi kartonček o cepljenju proti covidu. Tovrstne knjižice so sicer, kot pravi sogovornik, bolj prepoznavne v državah, kjer so zahtevana specifična cepljenja, denimo proti rumeni mrzlici v nekaterih afriških državah.Največ upanja za enotno rešitev je tako še vedno v zelenem digitalnem potrdilu, ki ga EU napoveduje za konec junija. A ker je to za mnoge države, ki si želijo zagnati turizem, prepozno, uvajajo svoja potrdila, kar pa znova vodi k zmedi in mora potnik še vedno veliko energije vložiti v preučevanje trenutno veljavnih pravil za posamezno državo.Kar nekaj nejevolje vnaša tudi pridobivanje potrdil o prebolelosti. Nekateri zdravniki jih namreč izdajajo brez težav in plačila, nekateri za to še vedno računajo okoli 20 evrov. Tudi na spletni strani Zdravstvenega doma Ljubljana, denimo, piše: »Izdaja potrdila s strani osebnega zdravnika je samoplačniška storitev, za katero je v ZD Ljubljana skladno z veljavnim cenikom za izdajo spričeval, potrdil in mnenj potrebno plačilo v znesku 15,00 evrov.«