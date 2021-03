Potres v SMC (še) ne bo stresel Janševe vlade

Ob 17. uri se bo nadaljevala minuli teden prekinjena seja sveta SMC. V tednu dni, odkar je predsednik stranke Zdravko Počivalšek dobil zaupnico t ega najvišjega organa stranke med kongresoma, da SMC popelje na državnozborske volitve ter da nadaljujejo sodelovanje v vladi in izpoljnjevanje koalicijske pogodbe, se je v stranki zatreslo., vodja poslanske skupine SMC, pogosto kritične do dejanj in komuniciranja prvaka koalicije Janeza Janše, je že napovedala, da se seje sveta stranke ne bo udeležila.Vodji poslancev se je pridružil tudi podpredsednik stranke. Po njegovi oceni bo namreč seja le predstava za javnost, že v nedeljo pa je na nacionalni televiziji napovedal, da bo revidiral svoje stališče glede sodelovanja v SMC.Za STA sta opozorila na odločitve v ozadju, ki da jih je mimo organov stranke sprejel Počivalšek, tako na primer glede povezovanja oziroma sodelovanja SMC z drugimi strankami, kritična sta tudi do imenovanja, predsednika stranke Zeleni Slovenije za državnega sekretarja na njegovem ministrstvu. To naj bi namreč že dokazovalo, da se je prvak SMC odločil za sodelovanje v gibanju Povežimo Slovenijo, ki ga je zagnal Čuš.V SMC bodo sicer danes začrtali prihodnje delovanje stranke, Počivalšek pa bo predstavil tudi program revitalizacije stranke, s katerim naj bi zagotovil, da bo tudi na prihodnji volitvah prestopila parlamentarni prag.Sluga in Zorčič še ne razkrivata svojih nadaljnjih potez, torej kdaj bosta zapustila vrste SMC in ustanovila samostojno poslansko skupino, v kateri bo tudi Jurij Lep, ki zapušča vrste Desusa. Nova poslanska skupina naj bi bila "sredinska".Po kritiki na račun ministra za kulturo Vaska Simonitija (SDS) danes molči tudi tretji nezadovoljni poslanec SMC, ki naj bi ga po neuradnih informacijah še danes prepričevali, naj poslanske skupine in SMC ne zapusti.Dogajanje v stranki sicer ne ogroža obstoja vlade Janeza Janše . Z odhodom le treh poslancev SMC bo že zdaj manjšinska vlada Janeza Janše še bolj manjšinska, a bi imela ob podpori poslancev SNS, Desusa in dveh manjšinskih poslancev še vedno 47 poslanski glasov. To je sicer daleč od udobnega vladanja in pomeni preizkušnjo ob vsakem tajnem glasovanju. Zato se pojavljajo že tudi špekulacije, da bi, če bi bilo potrebno, Zdravko Počivalšek kot minister odstopil in odšel v poslanske klopi. Tako bi imel več časa za ukvarjanje s stranko, hkrati pa bi s tem odvzeli en glas opoziciji. Poslanec, ki je iz SMC pred meseci prestopil v SD, bi namreč kot nadomestni poslanec Zdravka Počivalška, moral parlament zapustiti.