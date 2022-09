Fafangel: To ni dobra novica

Epidemična slika se v Slovenija slabša, a je stanje še vedno mogoče obvladati z razmeroma blagimi ukrepi, je na novinarski konferenci povedal vodja posvetovalne skupine za spremljanje koronavirusa Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) Mario Fafangel. Ob tem je vse starejše od 60 let pozval k čimprejšnjemu cepljenju proti covidu-19.

Kot je pojasnil Fafangel, reprodukcijsko število trenutno znaša 1,2, kar pomeni, da v povprečju z novim koronavirusom okužena oseba okužbo prenese na več kot eno osebo. »To ni dobra novica,« je jasen.

Še lahko preprečimo drugo fazo

Stanje v bolnišnicah je za zdaj še stabilno, a se bo število covidnih bolnikov po njegovih besedah kmalu začelo povečevati. Trenutno se še vedno nahajamo v prvi fazi epidemije, ko večina covidnih ukrepov temelji na priporočilih. Še imamo možnost, da preprečimo prehod v drugo fazo, kjer posvetovalna skupina predlaga nekatere nujne ukrepe.

»Še vedno gremo lahko z relativno blagim pristopom skozi to jesen in zimo kolikor toliko nedotaknjeni. Če pa se bomo delali, da problema ni in mižali in se naenkrat zbudili v drugi fazi epidemije z obvezami, bodo ljudje upravičeno jezni,« je poudaril. Ob tem je priporočil nošnjo zaščitnih mask v zaprtih javnih prostorih in javnem prevozu.

Kot enega izmed poglavitnih ukrepov je izpostavil cepljenje proti covidu-19 - tako osnovno cepljenje, za starejše od 60 let pa je priporočen tudi prejem drugega poživitvenega odmerka. Z drugim poživitvenim odmerkom cepiv proti covidu-19 sta sicer po podatkih NIJZ doslej cepljena le dva odstotka posameznikov, starejših od 60 let.

Državni sekretar in vodja koordinacijske skupine za covid-19 na ministrstvu za zdravje Tadej Ostrc je v sredo napovedal okrepljeno promocijo cepljenja proti covidu-19. Ta se bo po njegovih besedah začela, ko bo v Slovenijo prišlo Pfizerjevo prilagojeno cepivo, ki deluje tako proti prvotnemu sevu novega koronavirusa kot proti podrazličicama BA.4 in BA.5 različice omikron.

Evropska agencija za zdravila je cepivo odobrila v ponedeljek, Ostrc pa pravi, da bodo prvi odmerki tega cepiva v Sloveniji v roku štirih tednov. V Sloveniji je sicer od tega tedna za cepljenje na voljo Pfizerjevo cepivo, ki deluje proti prvotni različici koronavirusa in različic omikron BA.1.

Epidemična slika se v Slovenija slabša, je na novinarski konferenci povedal vodja posvetovalne skupine za spremljanje koronavirusa Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) Mario Fafangel. FOTO: Leon Vidic/delo

»Nikakor ne gre čakati na novo cepivo,« je dejal. Cepivo, ki ščiti proti koronavirusni različici omikron, je že na voljo za poživitveno cepljenje, je poudaril. Ob tem je dodal, da težji potek covid-19 preprečujejo tudi cepiva, razvita proti prvotni različici koronavirusa.

V Lljubljani več zanimanja za cepljenje

V Zdravstvenem domu Ljubljana zaradi povečanega zanimanja za cepljenje proti covidu-19 z novim cepivom, ki je prilagojeno prvotni različici koronavirusa in koronavirusni različici omikron, naročajo dodatne odmerke cepiva in zagotavljajo dodatno ekipo za cepljenje, so sporočili.

V Zdravstvenem domu Ljubljana bodo prve odmerke cepiva, ki je prilagojeno omikronski podrazličici BA.1. in je registrirano za poživitvene odmerke, razdelili danes popoldne. Na voljo je 480 odmerkov, dodatne odmerke so že naročili.

Cepljenje proti covidu-19 v Ljubljani izvajajo vsak četrtek popoldne (med 12.30 in 20. uro) in vsak petek dopoldne (med 7. in 14. uro) v enoti Center na Metelkovi ulici 9. Na cepljenje se je treba naročiti preko spletne strani ZD Ljubljana. Če spletno naročanje ni mogoče, pacientu lahko po telefonu pomagajo na recepciji ZD Ljubljana-Center ali pri osebnem zdravniku. Trenutno poteka naročanje za proste termine v naslednjem tednu. Zagotovljena je tudi dodatna ekipa za cepljenje.

V Kranju cepljenje poteka vsako sredo, na lokaciji atrija Zdravstvenega doma Kranj - naročanje ni potrebno. V Mariboru cepljenje s poživitvenim odmerkom poteka ob torkih in četrtkih, predhodno se je potrebno naročiti.

Kdaj po poživitveni odmerek?

S prvim poživitvenim odmerkom, oz. tretjim cepljenjem, se poleg odraslih lahko cepijo otroci od 12 leta dalje, do 15 let le v spremstvu staršev. Priporoča se mladostnikom s kroničnimi boleznimi, starim 12 do 17 let, lahko ga prejmejo tudi zdravi mladostniki. Za vse skupine pa velja obvezen presledek med osnovnim cepljenjem in poživitvenim odmerkom 3 do 6 mesecev.

Posebej ranljivi pacienti lahko prejmejo dodatni odmerek samo po dogovoru z osebnim zdravnikom in najhitreje 28 dni po zadnjem odmerku.

Drugi poživitveni odmerek oz. četrto cepljenje se priporoča osebam nad 60 let, posebej ranljivim kroničnim bolnikom ter stanovalcem v domovih starejših občanov. Cepljenje zmanjša verjetnost težjega poteka bolezni tudi pri okužbi z različico omikron, ne preprečuje pa okužbe. Na lastno željo se lahko cepijo tudi druge osebe starejše od 18 let. Prav tako se priporoča za vse z okrnjeno imunostjo, ki so že prejeli tri odmerke cepiva, tri do šest mesecev po tretjem odmerku.