Pozitivni še po mesecu dni od uživanja droge

Testiranje funkcionarjev na droge je tema, ki postaja vse bolj aktualna, zato nas je zanimalo, kako zanesljivi so testi, ki se uporabljajo za ta namen, kako uradno testiranje sploh poteka in kako dolgo ostajajo sledovi prepovedanih substanc v organizmu. Pogovarjali smo se s predstojnikom Inštituta za sodno medicino izr. prof. dr. Tomažem Zupancem.

Pred kratkim se je na prisotnost drog samotestiral minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Luka Mesec. »Po koncu intervjuja za revijo Reporter je sprejel izziv in z negativnim rezultatom pokazal, da mu ni treba ničesar skrivati. Obenem zagotavlja, da je testirani vzorec njegov,« so sporočili z ministrstva. Na vprašanje, zakaj se je odločil za samotestiranje in ne za uradni test na Inštitutu za sodno medicino, niso odgovorili.