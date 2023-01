Poziv premiera k manjši porabi mesa slabo sprejet

V nadaljevanju preberite:

Predsednica državnega zbora Urška Klakočar Zupančič je z letom na dunajsko kosilo in koncert proizvedla toliko ogljikovega dioksida, kot ga povzroči pridelava mesa za tri povprečne jedce na leto.

Premier Robert Golob, ki poziva k manjši rabi mesa, ker bomo s tem pomagali planetu, se glede njene odločitve o prevoznem sredstvu ni oglasil, je pa za torek sklical strateški svet za prehrano. Njegovi cilji bodo usmerjeni k pripravi predlogov in ukrepov za boljšo oskrbo s cenovno dostopno kakovostno in varno hrano, ki ima hkrati tudi najmanjši možni negativni vpliv na zdravje ljudi, okolje in podnebje. Kako ocenjujejo anketirani njegov poziv, ima podporo volivk in volivcev Gibanja Svoboda? Koliko ljudi podpira manjšo porabo mesa?