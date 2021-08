Poziv Visokošolskega sindikata Slovenije organom ARRS

Javna agencija za raziskovalno dejavnost na Bleiweisovi ulici v Ljubljani. FOTO: Aleš Černivec/Delo

Ocena le na podlagi prijavnega obrazca?

Visokošolski sindikat Slovenije poziva upravni odbor in znanstveni svet Javne agencije za raziskovalno dejavnost RS (ARRS), naj »opravita svojo dolžnost in zagotovita transparentno, zakonito in strokovno delovanje agencije – ali pa naj odstopita«. Zadnji projektni razpis je namreč prijaviteljem povzročil ogromno škodo, so sporočili iz sindikata.Visokošolski sindikat je že večkrat javno opozoril na potrebne spremembe za zagotavljanje transparentnosti pri projektnih in programskih razpisih ter pri siceršnji delitvi sredstev za raziskovalno dejavnost, tudi tistih, ki jih prinaša osnutek novega raziskovalnega zakona.Na letošnjem projektnem razpisu je v ocenjevalnem postopku prišlo do nove »sistemske« napake, ki naj bi jo zakrivil informacijski sistem oziroma kar računalnik, opozarja sindikat in dodaja, da so prijavitelji iz recenzij razbrali tudi to, da so bili ocenjeni slabo, ker ocenjevalci projektne vloge v slovenščini niso razumeli.Ocenjevalci so na to opozorili agencijo, in četudi so prijavitelji v e-sistem oddali tudi angleško verzijo projekta, jim te agencija med postopkom in niti po opozorilu po navedbah sindikata ni posredovala.Agencija se je odzvala šele, ko so se prijavitelji odzvali na socialnih omrežjih. Pregled je pokazal, da je agencija kar v 68 primerih ocenjevalcem posredovala le projekt v slovenščini. »Koliko je primerov, da ocenjevalec ni prejel ne slovenske in ne angleške verzije, temveč le obrazec, še ni znano; vemo, da obstajajo in da niso všteti v kvoto 68, a direktor njihov obstoj zanika,« poudarjajo v sindikatu.Agencija in njeni nadzorni ter strokovni organi so o problematiki razpravljali na zaprti seji konec julija, a pred javnostjo so se po navedbah sindikata zavili v molk, zato sindikat sprašuje direktorja agencije, upravni odbor in znanstveni svet agencije, kako je možno, da ARRS še vedno ni odpravila dosedanjih pomanjkljivosti evalvacijskih postopkov, kako je možno, da eksperimentira z informacijskim sistemom in kako si predstavlja neoporečen zaključek razpisa, če ima v svojem »naboru recenzente, ki so očitno pripravljeni oceno dodeliti zgolj na podlagi prijavnega obrazca«.Sindikat prav tako zanima, kako in kdaj bo sanirana škoda, ki jo je ARRS povzročila prijaviteljem na zadnji projektni razpis, kakšne so predvidene zakasnitve postopka izbora in začetka financiranja projektov in kdo bo odgovarjal za nastalo škodo slovenski znanosti in družbi.Člane opominjajo, da niso v organih zato, da »oportunistično služijo vsakokratnemu vodstvu agencije, temveč da odgovorno opravljajo svoje poslanstvo v korist raziskovalne skupnosti in s tem prispevajo k družbenemu razvoju«.Ob tem v visokošolskem sindikatu napovedujejo, da bodo nudili pravno pomoč v morebitnih sporih vsem svojim članom, ki niso bili uspešni na razpisu zaradi očitnih napak v recenzentskem postopku.