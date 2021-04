Pozivajo, naj se izvajanje študija uskladi

Stroga priporočila

Višje- in visokošolski zavodi in študentski domovi so ob upoštevanju priporočil NIJZ od ponedeljka spet lahko odprti. Večina fakultet je ta teden še zaprtih oziroma imajo proste dni, prihodnji teden pa bodo svoja vrata odprle po hibridnem modelu. Ker je izvedba zelo različna, Študentska organizacija Slovenije (ŠOS) poziva ministrstvo za izobraževanje, da s predstavniki visokega šolstva in NIJZ pripravijo smernice, da bi izvajanje študija uskladili.Zaposleni in študenti Univerze na Primorskem, ki sodelujejo v pedagoškem procesu v prostorih univerze, se morajo vsak teden testirati, pogoj je negativen test na covid-19: »Pod enakimi pogoji je dovoljeno tudi izvajanje terenskih vaj in predmetov s področja športa, kjer je treba upoštevati tudi navodila upravljavcev in ukrepe, ki urejajo posamezne dejavnosti.« Ker v prihodnje pričakujejo, da bo lahko na univerzi več študentov, opozarjajo, da številni med njimi nimajo stanovanj, sredstev za bivanje in možnosti dela, hkrati pa se sproščajo omejitve v turizmu: »Obstaja skrb, da bodo študenti v zadnjem mesecu študijskega leta v deprivilegiranem položaju. Fakultete bodo ta vidik upoštevale.«Na to težavo opozarja tudi prodekan največje fakultete Univerze v Mariboru Fakultete za elektrotehniko, računalništvo in informatiko (FERI) doc. dr.: »Imamo veliko tujih študentov, ki so v tem času odpovedali najeme. Zanje bomo organizirali izpite na daljavo. Izpiti v živo so ob teh ukrepih poseben izziv. Imeli smo, denimo, kolokvij, ki se ga je udeležilo 152 študentov. Ker jih je v enem prostoru lahko največ deset, to pomeni 16 prostorov in 16 zaposlenih, ki so kolokvij nadzorovali. En tak kolokvij smo lahko izpeljali, več bi jih težko.«Na FERI so se na hibridni model dobro pripravili, njihova prioriteta so bili bruci in vaje. »Priporočila zahtevajo vsaj 1,5 metra razmika, med stoli pa je 1,2 metra. To pomeni, da morata biti prosta dva stola med študenti, kar v praksi pomeni, da je lahko v predavalnici tretjina študentov. Manjših skupin je toliko, da bi študenti prišli na vrsto mogoče vsak četrti ali peti teden. Tak študij je praktično nemogoče izpeljati. Tudi zato smo se dogovorili z Mariboxom za najem kinodvoran, kjer so sedeži bolj narazen, imajo aktivno zračenje. Dokler nas niso zaprli, smo tako imeli v živo predavanja za vse bruce in vse vaje, saj smo predavalnice spremenili v terminalske učilnice in laboratorije. Menim, da smo bili najbolje pripravljeni v državi. Dogovor z Mariboxom sicer še velja, a se moramo v vodstvu fakultete še pogovoriti o nadaljevanju leta. Ko se bomo odločili, da gremo nazaj v živo, mora tako ostati,« pravi Vlaovič.Na Univerzi v Ljubljani izvajajo hibridni model in študij v živo, ko to omogočajo smernice NIJZ. Praksa na fakultetah je sicer različna: »Med našimi 26 fakultetami in akademijami so velike razlike tako v številu študentov kot v samem študijskem procesu, zato vsaka članica zase določi optimalen potek študijskega procesa.«V ŠOS so tako že pozvali ministrstvo, da z vsemi sodelujočimi v visokošolskem procesu (zavodi, sindikati in študenti) in NIJZ pripravijo smernice, ki bi izvajanje študija uskladile: »Kot nacionalna organizacija želimo, da se kakovostne prakse študija enotno izvajajo povsod po državi.« Dodajajo, da so zadovoljni, da je ministrstvo upoštevalo njihove argumente, da je hibridni model v tem trenutku edini sprejemljiv: »Mnogi študenti so se znašli v situaciji, ko v študijskem središču ne morejo bivati ali pa preprosto ne želijo prispevati k širjenju virusa in s tem ogrožati celotne populacije.«