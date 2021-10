Pozivom bi moral slediti tudi prevzem odgovornosti

Stevanović vabi, a odgovornosti ne prevzema

Dolžni smo zagotoviti varnost

Določeni deli središča Ljubljane so že zaščiteni tudi z varnostno ograjo. FOTO: Voranc Vogel/Delo

Poziv policije

Razgreto notranjepolitično ozračje, slabe izkušnje z nekaterimi protestniki, ki svoje volje na prejšnjih shodih niso izražali na miren način, ter obisk visoke delegacije Evropske unije in predstavnikov Zahodnega Balkana so vladi dali povod, da je za določene kraje po Sloveniji za danes in jutri omejila gibanje in prepovedala javne shode.Predstavnik gibanja Resni.caje sredine proteste proti ukrepom za zajezitev širjenja virusa tokrat »prestavil« na torek, ko na Brdo pri Kranju prihajajo voditeljice in voditelji članic Evropske unije. Jutri pa se jim bodo pridružili njihovi kolegi iz petih držav nekdanje Jugoslavije in Albanije.Stevanović se sicer ograjuje od tega, da bi bil organizator protestov, posledično pa tudi (so)odgovoren za njihovo nasilno ravnanje. A so vse glasnejša opozorila, da mora glede na to, da ljudi poziva na proteste, prevzeti tudi breme odgovornosti. Na to ga je opozoril tudi predsednik države»Problem v Sloveniji je, da večkrat ne moremo izpeljati postopkov proti tistim, ki kršijo zakon. Dejstvo je, da gospod Stevanović išče legitimnost, potem je za pričakovati, da bi nosil tudi posledice vabljenja na takšne proteste. Težko rečeš, jaz vas zastopam, ampak če bo kaj narobe, ne glejte mene,« je o vlogi pobudnika protestov za včerajšnje Odmeve na nacionalni televiziji povedal varnostni strokovnjakČaleta pravi še, da gre ne glede na vse zaupati slovenski policiji, da bo ustrezno zavarovala javni red in mir.Vlada je zato ob napovedi novega množičnega protesta pred vrhom EU in Zahodnega Balkana včeraj pozno popoldne na dopisni seji sprejela sklep, s katerim je naložila policiji, da zaradi velike verjetnosti hujših kršitev javnega reda z odredbo omeji ali prepove gibanje v Ljubljani, na Bledu in v okolici Brda pri Kranju.Hitro se je usul plaz kritik, da si policija s tem širi pooblastila, kar pa ne drži. Za čas veljavnega odloka, to je danes in jutri, je le omejeno gibanje, nastanitev ali prehajanje ljudi. Omejitev sicer velja le za kraje, kjer se bodo gibali in bili nastanjeni tuji gostje, to je v Ljubljani, na Bledu in okoli Brda.Čaleta je še ocenil, da je vlada skoraj gotovo imela tehtne razloge, da aktivira 9. člen zakona o nalogah in pooblastilih policije, in je zadevo treba gledati širše, saj sta država oziroma policija pred zahtevno nalogo, in sicer skrb za varnost najvplivnejših evropskih predstavnikov. »Vsi organi, predvsem pa policija, morajo storiti vse, da zagotovijo ustrezno varnost,« je poudaril.Z generalne policijske uprave so sporočili, da so v zadnjih dneh seznanjeni z informacijami o načrtovanih javnih shodih v Ljubljani in okolici. »Nobeden od teh javnih shodov doslej ni bil prijavljen na policijski postaji ali upravni enoti, kot to določa zakon o javnih zbiranjih. Za udeležence to pomeni, da ni organizatorja, ki bi že vnaprej poskrbel za varnostne ukrepe, kot je na primer rediteljska služba. V skladu z zakonom v takšnih primerih za red skrbijo policisti.«Policisti vse morebitne udeležence napovedanih shodov ponovno pozivajo, naj pravico do javnega zborovanja in izražanja svojih stališč uveljavljajo mirno in strpno, predvsem pa naj upoštevajo navodila in ukaze policistov.Ob hujših in množičnih kršitvah policisti morajo ukrepati, v skrajnem primeru tudi z razpustitvijo shoda. V takšnih primerih morajo udeleženci zapustiti prostor, saj je le na ta način možno zagotoviti varno izvedbo naloge in s tem tudi zagotoviti varnost vsem udeležencem shoda.Kot so še zapisali, se policija zaveda pomena javnega izražanja mnenj in stališč o vprašanjih javnega ali skupnega pomena. Zato organizatorje pozivajo, naj demonstracije prijavijo, udeležence pa, naj to pravico uveljavljajo mirno in strpno, v dobro vseh, ki so v tistem času na tem prostoru.