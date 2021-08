Pred sejo sveta zavoda podpora preboldskemu ravnatelju

Ravnatelj Peter Žurej nam danes na vprašanja še ni odgovoril. Že marca pa je dejal, da se mu o tem, ali se testira ali ne, ne zdi smiselno razpravljati po medijih. FOTO: Špela Kuralt/Delo



Pred sejo

Ravnatelji dobili pravne podlage

Inšpektorat za šolstvo in šport je po navedbah ministrstva za izobraževanje junija in julija podal predlog za razrešitev preboldskega ravnatelja. Za kakšne kršitve natančno je šlo, niso zapisali, ker inšpekcijski postopek ni končan. »Končan bo, ko bo o predlogu razrešitve odločil svet zavoda,« so odgovorili z ministrstva. Svet zavoda se bo sestal danes. Že pred sejo pa po družbenih omrežjih prihod v Prebold napovedujejo Žurejevi podporniki iz vse Slovenije.O očitkih, da se Žurej ne testira in da naj bi omogočal tudi zaposlenim, da hodijo v šolo brez obveznega testiranja, smo pisali že marca . Takrat je Žurej dejal, da se mu o tem, ali se testira ali ne, ne zdi smiselno razpravljati po medijih. Potrdil je, da vsi niso testirani in takrat dodal: »Zaposlene usmerjamo na testiranja, k uporabi mask in razkužil, pričakujejo, da jih bomo poslali tudi na cepljenje. Delodajalec mora za to imeti dokazila, študije, na katere se lahko sklicuje, da je to zanesljivo in varno, da to ne bo ogrožalo zdravja zaposlenih.« Vse ta pojasnila in odgovore je zahteval tudi od pristojnih.O njegovem ravnanju in obiskih inšpekcij je svet zavoda v preteklih mesecih že razpravljal. Kot piše v zapisniku junijske seje, je bilo članom sveta zavoda pojasnjeno, da so zaposleni, ki se niso testirali, plačali »samo sodno takso v višini 30 evrov. Njega, kot ravnatelja, inšpektorat še obravnava. Šola je zaprosila zdravstveno ministrstvo za znanstvene dokaze, ki pa jih še ni prejela. Lahko bi ustavili postopek, ker še nimajo znanstvenih dokazov glede učinkov testiranja, je prepričan ravnatelj.«Nekatere starše je zmotila tudi Žurejeva junijska elektronska pošta. V eni priponki je bilo pismo ministra za zdravje Janeza Poklukarja, v drugi priponki pa vprašanja, ki naj jih starši postavijo zdravnikom, če se bodo odločili za cepljenje otrok in mladostnikov. Gre za več kot štiri strani vprašanj, ki so po navedbah Žureja na posvetu z ravnatelji ostala neodgovorjena. Med drugim gre za vprašanja o dolgoročnih stranskih učinkih cepljenja, ali bodo odrasli odgovarjali za posledice po cepljenju, ali bodo šole zaprte, če otroci ne bodo cepljeni, pa tudi, koliko zaslužijo zdravniki z enim cepljenjem in ali imajo originalne posnetke virusa ali samo »photoshop dokumente«.Kaj se bo nocoj zgodilo na seji sveta zavoda, si ne upa napovedati nihče. Predsednikje dejal, da morajo najprej videti, kakšne so ugotovitve inšpekcij in dodal: »Ampak mi nismo dobili od inšpektorata poziva, naj ga razrešimo, ampak naj samo to obravnavamo. Če bi nas pozvali k razrešitvi, bi bila to povsem druga zgodba.«Na ministrstvu in šolskem inšpektoratu vztrajajo, da so jim že dvakrat dali predlog za razrešitev Žureja, da pa jim seveda postopka razrešitve ne bodo pisali oziroma vodili. To je odgovornost sveta zavoda. Ta bo danes pred precej težko nalogo tudi zaradi napovedanega prihoda Žurejevih podpornikov. Ti po družbenih omrežjih napovedujejo, da bodo v Prebold prišli iz vse Slovenije. Že prej se je začelo tudi zbiranje podpisov v podporo ravnatelju in proti pogojem PCT v šolah. Doslej so jih zbrali dobrih 16.800.Ne glede na odločitev sveta zavoda pa včerajšnja okrožnica ministrstva za izobraževanje vrtcem, osnovnim in srednjim šolam, višjim strokovnim šolam ter dijaškim domovom nalaga dosledno upoštevanje pogoja PCT. Ravnatelji so prvič dobili našteto tudi vso zakonsko podlago, da pogoj PCT zahtevajo in preverjajo, hkrati pa so dobili tudi natančna navodila, kaj in kako lahko ukrepajo, če se zaposleni tega ne držijo. Kot je zapisano v okrožnici, »neupravičena odklonitev testiranja predstavlja kršitev obveznosti iz delovnega razmerja«. Zaposleni, ki pogoja PCT ne bi izpolnjeval, bi tako lahko ostal tudi brez zaposlitve.Predsednik združenja osnovnošolskih ravnateljevje dejal, da so na to predolgo čakali: »Super so pripravili, vsa pohvala. Ampak to bi morali dobiti že pred dvanajstimi meseci, pred začetkom drugega vala. To so prve konkretne rešitve in odgovori na vprašanja, ki smo jih postavljali eno leto.«