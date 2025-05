Predsednica pozvala k udeležbi, sedem zadev s sumom kršitve volilnega molka

Na več kot 3000 voliščih za referendumsko glasovanje o dodatku k pokojnini za izjemne dosežke na področju umetnosti, ki so se odprla ob 7. uri, je do 11. ure glasovalo 138.809 volivcev ali 8,2 odstotka volilnih upravičencev. Volišča bodo odprta do 19. ure, prve izide glasovanja je pričakovati po 19.30.

Kot je v današnji izjavi za javnost povedal direktor službe Državne volilne komisije Igor Zorčič, je bila po podatkih okrajnih volilnih komisij najvišja volilna udeležba do 11. ure v volilni enoti Kranj, in sicer 9,17-odstotna, najnižja pa v volilni enoti Postojna, sedemodstotna. Volilni okraj z najvišjo udeležbo je bil po njegovih navedbah Škofja Loka 2 s 13,64-odstotno udeležbo, z najnižjo pa Koper 1 s 3,69-odstotno.

Predsednica poudarila pomen udeležbe Predsednica republike Nataša Pirc Musar je po oddaji glasu na referendumu v Radomljah poudarila pomen udeležbe na volitvah in referendumih, saj so to redke priložnosti, da državljani izrazijo svojo voljo; izpostavila je, da od polnoletnosti še ni manjkala na nobenih volitvah, referendum pa se ji zdi ključen, ker odloča o obstoju zakona, medtem ko je bila nad potekom kampanje razočarana, saj si v politiki želi več kulture dialoga in dostojnosti.

FOTO: Blaž Samec

Na zakonodajnem referendumu o noveli zakona o vladi novembra 2022 je do 11. ure po njegovih besedah glasovalo 170.974 volivcev ali 10,09 odstotka volilnih upravičencev, končna udeležba je bila 41,83-odstotna. Na zakonodajnem referendumu o noveli zakona o vodah julija 2021 je do 11. ure glasovalo 257.328 volivcev oz. 15,15 odstotka upravičencev, končna udeležba je bila 46,46-odstotna.

Na ponovnem glasovanju na referendumu o zakonu o drugem tiru leta 2018 je do 11. ure glasovalo 5,10 odstotka upravičencev, končna udeležba je bila 15,01-odstotna, na referendumu o zakonu o drugem tiru leta 2017 pa je do 11. ure glas oddalo 6,25 odstotka volivcev, končna udeležba je bila 20,55-odstotna. Leta 2015 je na referendumu o noveli zakona o zakonski zvezi in družinskih razmerjih do 11. ure glasovalo 9,3 odstotka upravičencev, končna udeležba je bila 36,38-odstotna, je navedel.

Podatki o udeležbi do 16. ure pa bodo predvidoma znani po 17. uri.

FOTO: Blaž Samec

Na referendumu se volivci izrekajo za ali proti uveljavitvi zakona o dodatku k pokojnini za izjemne dosežke na področju umetnosti, ki ureja pravico do dodatka k pokojnini za izjemne dosežke na področju umetnosti ter določa pogoje za njegovo priznanje.

Glas je bilo mogoče predčasno oddati od torka do četrtka. To možnost je izkoristilo 23.102 volivcev oz. 1,36 odstotka vseh volilnih upravičencev.

Kršitve volilnega molka

Dežurna služba ministrstva za notranje zadeve je od sobote in do danes do 12. ure prejela 27 obvestil o domnevnih kršitvah volilnega molka med referendumom o dodatku k pokojnini za izjemne dosežke na področju umetnosti. Inšpektorat na podlagi obvestil obravnava sedem zadev, za katere obstaja sum, da gre za kršitev volilnega molka.

FOTO: Blaž Samec

Inšpektorat RS za notranje zadeve je za 20 obvestil ugotovili, da se nanašajo na zadeve, ki so že v obravnavi ali pa niso povezane s kršitvami volilnega molka, izhaja iz objave na spletni strani inšpektorata.

Največ zadev, za katere obstaja sum, da gre za kršitev volilnega molka, se po navedbah inšpektorata nanaša na domnevne kršitve volilnega molka s spornimi objavami in vsebinami na družbenih omrežjih.

Volilni molk, ki se je po kampanji za zakonodajni referendum o zakonu o dodatku k pokojnini za izjemne dosežke na področju umetnosti začel v soboto, traja danes do 19. ure oz. do zaprtja volišč. Prijave domnevnih kršitev volilnega molka sprejema dežurna služba ministrstva. Dežurna služba inšpektorata za notranje zadeve prijave sprejema na številki 080 21 13 še do 19. ure.

FOTO: Blaž Samec

Za kršitev volilnega molka so skladno z zakonom o volilni in referendumski kampanji predvidene globe od 800 do 3000 evrov za organizatorja volilne in referendumske kampanje, za odgovorno osebo organizatorja volilne in referendumske kampanje od 300 do 600 evrov, za pravno osebo ali samostojnega podjetnika od 250 do 500 evrov in od 150 do 250 evrov za posameznika ali odgovorno osebo pravne osebe oziroma samostojnega podjetnika.