Predsednik borcev pozval ljudi k uporu

Zaslužimo si državo, v kateri bomo živeli mirno, brez strahu, preganjanja in izključevanja ter brez odlokov in zakonov, ki padajo kot po tekočem traku na ustavnem sodišču. Marijan Križman, predsednik ZZB za vrednote NOB



Sprava se bo zgodila samodejno

Člani predsedstva ZZB za vrednote NOB so ob 80-obletnici ustanovitve osvobodilne fronte (OF) slovenskega naroda kritično spregovorili o dogajanju v naši družbi. Moti jih socialna neenakost, napadi na ustavno sodišče in tudi ponarejanje zgodovine. Po njihovem mnenju tako imenovana sprava ne pomeni nič drugega kakor rablje prikazati kot žrtve in žrtve prikazati kot rablje.Osrednja slovesnost zveze borcev ob dnevu upora proti okupatorju bo na predvečer praznika ob 20. uri predvajana na njihovem kanalu na facebooku in lokalnih televizijah. Zveza borcev ni bila vključena v pripravo državne proslave ob tem visokem jubileju OF, ki jo pripravlja odbor za državne proslave, je povedal predsednik borčevske organizacije. Izrazil je začudenje nad odločitvijo, da bo ta na Mali Gori. Ocenjuje, da je lokacija proslave verjetno podpora predlogu novega praznika, 13. maja, ki naj bi bil posvečen dogodkom na Mali Gori . V tem vidi poskus izpodrivanja vloge OF v boju proti okupatorjem ter zanikanje pomena NOB.Člana predsedstva zveze borcevinsta predstavila spomenico, ki jo je pripravila delovna skupina in v kateri javnost pozivajo k spoštovanju temeljnih človekovih pravic in vrednot upora, svobode, solidarnosti in enakopravnosti. »Spet je nastopil čas OF slovenskega naroda, ki mora združiti vse ljudi, ki jim ni vseeno, kam gre ta svet in kam nas peljejo vladajoči. Pozivam k uporu, saj kratenje osnovnih človekovih pravic, zapisanih v ustavi, presega ves zdravi razum. Zaslužimo si državo, v kateri bomo živeli mirno , brez strahu, preganjanja in izključevanja ter brez odlokov in zakonov, ki padajo kot po tekočem traku na ustavnem sodišču,« je dejal Križman, predsednik borčevskega združenja, ki ima 40.000 članic in članov oziroma toliko, kot je štela slovenska partizanska vojska ob koncu druge svetovne vojne.Na vprašanje Dela, kaj želijo doseči tvorci tako imenovane sprave, je zgodovinar Premk odgovoril, da nič drugega kot sprevračanje zgodovinskih dejstev in izenačitev obeh strani med drugo svetovno vojno s ciljem kriminalizacije partizanske vojske. »Med vojno so bili partizani mednarodno priznana zavezniška vojska. Če nas bodo politiki s spravo prenehali posiljevati, se bo med ljudmi zgodila samodejno. Država in politiki bi morali jasno povedati, katera stran je bila prava in katera napačna. Pri nas in v Evropi je druga svetovana vojna zelo plodovita njiva za različne politične zlorabe,« je prepričan Premk.Listino zveze, najvišjega priznanja borčevske organizacije, bodo letos prejeliinO polpretekli zgodovini slovenskega naroda smo se pogovarjali z zgodovinarjem, ki je prepričan, da čeprav OF ne bi bila ustanovljena v noči na 27. april, bi se to gotovo zgodilo pozneje. Slovenski narod je namreč v letih po prvi svetovni vojni dosegel tisto stopnjo zrelosti in samozavesti, ko ni bil več pripravljen pasivno prenašati tujega jarma. V tistih prelomnih trenutkih so bile najbolj zrel del naroda krščanski socialisti, levi sokoli in liberalno ali levičarsko usmerjeni intelektualci. Nihče od njih pa ni imel organizacijskih in vojaških izkušenj, razen ilegalne slovenske komunistične partije (KP). »Komunisti so bili številčno šibki, toda moralno močni, saj so kot religiozni gorečneži verjeli v svoje ideale in bili zanje pripravljeni žrtvovati vse. Tudi svoja življenja,« je povedal Pirjevec.Dodaja, da ne more biti nobenega dvoma, da so komunisti na ustanovitvenem sestanku OF imeli vodilno vlogo, na katerem je izstopal, ki se je odlikoval z bistrino duha, zgovornostjo in mladeniško vihravostjo. Bil je rojen voditelj, ki je znal pritegniti s svojim prepričanjem, da bodo okupatorji prej ali slej premagani.