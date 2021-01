V soboto potrdili prvi primer okužbe z angleškim sevom

V Sloveniji so včeraj po podatkih Sledilnika za covid-19 potrdili 537 okužb z novim koronavirusom, 503 so odkrili s testi PCR, preostalih 34 pa s hitrimi testi. Vsega skupaj so opravili 2140 PCR testov, torej je bil delež okuženih 23,5-odstoten, in 835 hitrih (4,1 odstotka). Umrlo je 31 bolnikov s covidom-19, v državi je sicer 18.477 aktivnih primerov.

Iskanje virusa v vzorcih za nazaj

Premier Janša bo popoldne predstavil nove ukrepe. FOTO: Jože Suhadolnik/Delo

Sev, podoben angleškemu, že prejšnji teden

Nenavadno bi bilo, če novega seva virusa pri nas ne bi bilo, je na novinarski konferenci pred nekaj dnevi dejal premier. FOTO: Yves Herman/AFP

V soboto je bila v Sloveniji odkrita prva oseba, ki je uradno pozitivna na angleški sev koronavirusa, je povedal premier. Gre za državljana Kosova, ki ima pri nas začasno bivališče in je v Slovenijo prišel iz Belgije. Zaposlen je v podjetju s sedežem v Kranju, zaposleni pa delajo v Belgiji.Slovenija je bila o tem, da se oseba nahaja pri nas, obveščena prek evropskega sistema za zgodnje obveščanje. Belgijske oblasti so sporočile, da so okužbo pri tej osebi odkrili 16. januarja, ko je odpotovala iz Belgije. Kasneje je bilo ugotovljeno, da je imela dva testa – en test je bil pozitiven, drugi negativen – in ob prehodu meja je uporabljala samo negativni test. Ko so jo v soboto prestregli in opravili test, ki je bil pozitiven, je zagotovila, da v Sloveniji ni bila v stiku z nikomer, kar še preverjajo, je zagotovil Janša. Poleg enega potrjenega zdaj sumijo še na dva primera angleškega seva.Na tej povezavi si lahko ogledate posnetek novinarske konference, na kateri je predsednik vlade Janez Janša govoril o pojavu angleškega seva v Sloveniji ter s tem povezanih ukrepih, ki jih je treba sprejeti.Doslej je večina evropskih držav že odkrila angleški sev, zato smo sklepali, da je velika verjetnost, da je ta tudi v Sloveniji. Do začetka decembra ga še ni bilo, za kasneje pa ni uradnih rezultatov, je dejal Janša.Na seji evropskega sveta v četrtek so slišali alarmantne podatke, kaj se dogaja v drugih državah glede hitrega širjenja angleškega seva virusa. Slovaška je po Janševih besedah Sloveniji podarila 2000 testov, ki so občutljivi na ta sev. Danes so z njim že začeli analizirati vzorce, pri katerih je bila potrjena okužba od 11. januarja naprej. V vsaki regiji bodo na novi sev tako testirali desetino vzorcev. Za zdaj naj bi uradno odkrili dva, za katera je z veliko verjetnostjo mogoče reči, da gre za angleški sev, ni pa še dokončno potrjeno.Ker se angleški sev virusa širi hitreje, je Janša dejal, da bo v sredo gotovo prišlo do sprememb ukrepov za preprečevanje okužb. Ob tem je opozoril, da so trendi glede okužb slabi in pogoji niso optimalni, da bi se ukrepi sproščali. Veliko je odvisno od tega, kaj bodo pokazali presejalni testi na angleški sev. »Če bodo rezultati teh preverjanj skrb vzbujajoči, bo vlada reagirala takoj v torek, morda že v ponedeljek in ne šele v sredo,« je dejal in pozval k striktnemu upoštevanju ukrepov. Regije, kjer so se razmere poslabšale, lahko pričakujejo zaostrovanje, ne sproščanje ukrepov.Slovenija je pred dnevi sicer sprostila nekatere ukrepe, za torek je predvideno, da se odprejo vrtci in v šole vrnejo otroci prve triade . Premier je dejal, da se šole za zdaj odpirajo po programu, torej v devetih regijah, »še vedno pa to velja z vidika stanja, kakršnega poznamo danes glede prisotnosti angleškega seva v Sloveniji. Ta lahko veliko spremeni.« V splošnem pa je realno pričakovati, da bo pri šolanju veliko kombinacij šolanja v šolah in na daljavo, odvisno od okužb v razredih in šolah.V Nacionalnem laboratoriju za zdravje, okolje in hrano (NLZOH) so sicer prejšnji teden potrdili, da so v vzorcu brisa osebe, ki je pripotovala iz Anglije, našli novi koronavirus, ki je zelo podoben novemu angleškemu sevu. Kot so pojasnili, se deli vzorca, ki so jih lahko analizirali, povsem ujemajo z angleškim sevom, niso pa mogli pridobiti celotne sekvence genoma, saj v vzorcu niso imeli dovolj virusa.Janša je prejšnji teden na novinarski konferenci sicer dejal, da so vsi, ki se pri nas ukvarjajo s covidom-19, prepričani, da imamo angleški sev pri nas že nekaj časa. Čudno bi namreč bilo, da je povsod v naši okolici, le pri nas ne, je povedal v torek. So se pa voditelji članic EU v četrtek strinjali, da pojav novih sevov virusa terja ohranitev ali okrepitev omejitvenih ukrepov, okrepitev genomskega sekvenciranja (analize sekvenc genoma virusa) in pospešitev cepljenja.Nevarnost novih sevov – angleški, škotski in južnoafriški – je predvsem v tem, da povzročajo večjo kužnost. Po ocenah strokovnjakov se je reprodukcijsko število, ki kaže, na koliko ljudi en okuženi prenese okužbo, pri novem sevu povečalo za približno 0,4.V NLZOH navajajo, da je oblika novega seva virusa, na katero morajo protitelesa delovati, kljub mutacijam ostala enaka. To dokazujejo tudi primeri iz Anglije, kjer niso opazili ponovnih okužb z novim sevom pri ljudeh, ki so že bili okuženi s starim virusom. Protitelesa, sprožena ob prvi okužbi, tako varujejo tudi pred novim sevom, kar pomeni, da je cepivo proti covidu-19 učinkovito tudi proti novemu sevu, navajajo v laboratoriju.