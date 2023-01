Premier Robert Golob obvestil državni zbor o odstopu dveh ministrov

Predsednik vlade Robert Golob je – kot so sporočili z njegovega kabineta – danes, 3. 1. 2023, obvestil državni zbor o odstopu ministra za infrastrukturo Bojana Kumra in ministra za izobraževanje, znanost in šport Igorja Papiča.

Poleg tega je ugotovil, da je z uveljavitvijo sprememb zakona o vladi prenehala funkcija ministru za gospodarski razvoj in tehnologijo Matjažu Hanu, ministru za okolje in prostor Urošu Brežanu, ministrici brez resorja, pristojni za digitalno preobrazbo, Emiliji Stojmenovi Duh in ministru brez resorja, pristojnemu za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, Aleksandru Jevšku.

Gre za prvega v seriji korakov, ki vodijo do načrtovane rekonstrukcije vlade.