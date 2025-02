Prenavljali bodo stolp, nabrežja pa še lep čas ne

V nadaljevanju preberite:

Obrambni stolp je nekoliko ovalne oblike, saj znaša premer po eni osi 12, po drugi pa 14 metrov, ob temeljih je znatno širši kot na vrhu, ker ima obliko prerezanega stožca. Visok je skoraj osem metrov. V preteklosti je bil višji, na njem so bili postavljeni topovi, ki so branili mesto. Z georadarskimi raziskavami pred sedmimi leti so ugotovili, da so ponekod stene debele en meter, drugod celo dva metra. Notranjost stolpa pa je zapolnjena s kamenjem in ostanki konstrukcijskih elementov. Pred sto leti so v njem zgradili od šest do sedem metrov globoko cisterno (vodnjak), v kateri se zbira deževnica s strehe svetilničarjevega stanovanja. Utrdba je statično trdna, čeprav sta v njej vidni razpoki, ki pa statično ne ogrožata objekta. Sanacija je nujna zato, da se prepreči nadaljnja škoda, saj je stolp zelo izpostavljen vremenskim vplivom – rušilnim valovom, plimi in orkanskemu vetru.