Aktualno stanje epidemije covida-19 v Sloveniji

Število potrjenih novih okužb v Sloveniji je včeraj zraslo na 1439, pri čemer so opravili zelo veliko, kar 44.504 testov. 5061 PCR in 39.443 hitrih antigenskih. Bo vnovičen skok okužb vplival na včerajšnje ocene, da je Slovenija glede na aktualne podatke praktično vstopila v oranžno fazo? Sedemdnevno povprečje potrjenih primerov s koronavirusom je včeraj znašalo 842, v bolnišnici pa se je v ponedeljek zdravilo 945 bolnikov. Kot je znano, je pogoj za vstop v oranžno fazo na »vladnem semaforju« ukrepov izpolnjen, ko sta ti števili nižji od 1000, oranžen paket sproščanja ukrepov pa med drugim prinaša veliko obsežnešjo vrnitev šolstva, zbiranje oseb do števila deset in odpravo prepovedi prehajanja občinskih mej.Kot vsako sredo pred popoldanskim sestankom vlade s strokovno skupino lahko tudi na današnji vladni novinarski konferenci pričakujemo pregled aktualnega trenda glede epidemije. Na njej sodelujejo namestnica predstojnika Centra za nalezljive bolezni v NIJZ, nacionalna koordinatorica programa cepljenja iz NIJZin direktorica Nacionalnega inštituta za biologijo