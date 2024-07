Prerivanje SDS in NSi tudi v sferi medijev

Na političnem parketu že dlje časa krožijo informacije, da se pripravlja teren za nekakšno Domovino 2.0 – torej desno usmerjen medij, ki pa bi bil po svetovnonazorskih prepričanjih znova bliže NSi kakor SDS. Znano je, da podporniki NSi v zadnjih spremembah v Domovini vidijo »sovražen prevzem« in priključitev k medijskemu imperiju SDS. Preverjali smo, kdo bi lahko bil za tem in ali kdo kaj snuje ...

Igor Vovk in Rok Čakš, ključna akterja ustanovitve Domovine, sta trenutno bolj kot ne na »oddihu«, potem ko sta se oba umaknila iz medija po razhodu z Alešem Štrancarjem, ajdovskim podjetnikom in največjim lastnikom podjetja Mediainvest, ki izdaja medij Domovina.

Bolj aktiven se zdi Mirko Mayer, nekdanji odgovorni urednik informativnega programa na Planetu TV, ki naj bi za novi medijski projekt – kdo bi pri njem sodeloval, ni znano, a pričakovati je, da bi se lahko obrnil tudi na nekdanje ustvarjalce Domovine – iskal financerje. »Sem zasebnik, svojih poslovnih projektov ne komentiram. Če se v medije kdaj vrnem, pa glede na vašo obveščenost ne dvomim, da boste med prvimi, ki bi to opazili,« nam je odgovoril Mayer, ki ga je na čelu Planeta TV konec lanskega decembra nadomestil nekdanji direktor urada za komuniciranje v Janševi vladi in razrešeni direktor TV Slovenija Uroš Urbanija. Ton poročanja se je zatem očitno spremenil.

Planet TV je sicer v lasti madžarske družbe TV2 Adria, ki je televizijo za pet milijonov evrov pred štirimi leti odkupila od Telekoma. Vse od takrat se zato pojavljajo špekulacije o možnosti povezovanja te televizije z Janševimi medijskimi projekti, kamor jim je uspelo pritegniti madžarske investitorje, ki pa so se v večini tudi že umaknili.

So tudi pri novem medijskem projektu na desnici težava prav financerji? Slišati je, da naj bi možnost sodelovanja preverjali tudi pri Martinu Odlazku, ki prek povezanih oseb obvladuje časopisno-radijski medijski imperij, a jih je zavrnil. Govorice, da je bil pri njem na pogovoru Mayer v spremstvu glavnega tajnika NSi Roberta Ilca, je Odlazek zanikal. Tudi Ilc je zanikal, da bi kakorkoli sodeloval pri ustanavljanju novega medija.

Je pa res, da je tudi iz NSi, še posebej v luči trenj s SDS in morebitnih novih akterjev, kot sta Anže Logar in Peter Gregorčič, slišati ideje o nujnosti nagovarjanja in utrjevanja svoje baze, kar poskušajo na različne načine – pred evropskimi volitvami so lansirali podkast, v katerem sodeluje tudi Mayer, z javnomnenjskimi poizvedovanji pa preverjajo tudi spremljanost desnosredinskih medijev, ki so trenutno torej bliže Janševim idejam.

Vse omenjeno pa je že razumeti kot priprave na prihodnje parlamentarne volitve, kamor bo Janša prav gotovo odšel po zmago, medtem ko prvak NSi Matej Tonin – kot kaže, bo to ostal tudi po oktobrskem kongresu – ne želi več v vlado, ki bi jo vodil Janša.

Ta je v luči vsega omenjenega na družbenem omrežju x že ostro zapisal, da NSi išče nove medijske prostore za napad na SDS.