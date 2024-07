Golob: Evropa nam zavida, pogovarjajmo se raje o uspešnih zgodbah

Državni zbor (DZ) je zadnje redno zasedanje pred parlamentarnimi počitnicami začel s poslanskimi vprašanji predsedniku vlade Robertu Golobu in ministrom, v ospredju so tokrat očitki o nakupu stavbe na Litijski in nakupu prenosnih računalnikov.

Še pred tem je DZ s soglasjem vseh 75 navzočih poslancev enotno potrdil izvolitev devetih evropskih poslancev.

V minulem tednu je odmeval predlog poročila revizije zaključnega računa proračuna za leto 2023, v okviru katere je računsko sodišče preverjalo tudi pravilnost izvedbe nakupa stavbe na Litijski. Pri tem je med drugim ugotovilo, da za prerazporeditev 6,5 milijona evrov iz proračunske rezerve za namene nakupa stavbe na Litijski cesti v Ljubljani ni bilo podlage.

revizija FOTO: Delo

Glede nakupa prenosnih računalnikov, ki jih je ministrstvo za digitalno preobrazbo kupilo za povečanje digitalne vključenosti, pa po mnenju računskega sodišča ta ni bil opravljen v skladu z načeli učinkovitosti in gospodarnosti.

Obe temi sta v ospredju današnje seje, saj se nanje nanaša nekaj poslanskih vprašanj.

Najprej o računalnikih ...

O odgovornosti vlade in ministra za finance pri nakupu sodne stavbe je predsednika vlade spraševal poslanec SDS Rado Gladek. Vprašanje njegovega poslanskega kolega Tomaža Lisca pa je bilo povezano z gospodarnostjo in smotrnostjo nakupa prenosnih računalnikov.

»Pri nas delamo skorajda doktorsko disertacijo, kako jih razdeliti. Velika večina računalnikov še vedno stoji v skladišču v Logatcu. Od prve interpelacije je prišlo poročilo agencije za varstvo konkurence, revizija računskega sodišča in poročilo o digitalni preobrazbe. Ministrica Stojmenova Duh ne glede na številne druge očitke še vedno uživa zaupanje predsednika vlade? Jo boste odslovili? Kateri so trije uspešni projekti njenega ministrovanja,« je zanimalo Lisca.

»Ne boste verjeli, da se o digitalizaciji res veliko pogovarjamo v tujini in to je videti precej bolj drugače, kot jo vidite v vaši poslanski skupini. V Mariboru nastaja najsodobnejši digitalni center, ki ga bo sofinancirala Evropska komisija, vreden je 50 milijonov evrov in ministrica je k temu pripomogla. Tudi na področju umetne inteligence je Slovenija na nekaterih segmentih vodilna. A mi se raje ukvarjamo s tem, kako se delijo računalniki, za katere zakon jasno določa, da je namenjen ranljivejšim skupinam,« je odgovoril predsednik vlade. Razdeljevanje teče postopoma in računalniki bodo razdeljeni tistim, ki jih potrebujejo; če bo za to potreben kakšen mesec več, nič zato. »Veselim se druge interpelacije o delu ministrice, ker bo v tem okviru lahko govorila o napredku na področju digitalizacije,« je dodal Robert Golob.

Očitno ministrica še vedno uživa zaupanje predsednika vlade, je komentiral Lisec, ne glede na ugotovitve o negospodarnosti in nesmotrnosti ter netransparentnosti nakupa. Izrazil je upanje, da bodo poslanci SD in Levice pokazali rdeči karton ministrici. Glede razdelitve računalnikov pa je izrazil bojazen, da bodo razdeljeni že po tem, ko jim bo potekla garancijska shema.

... nato še o Litijski

Na revizijo računskega sodišča in sporno porabo javnih sredstev se je nanašalo tudi vprašanje poslanca NSi Janeza Ciglerja Kralja. »Parlamentarna komisija za nadzor javnih financ, ki jo vodi naš poslanec Jernej Vrtovec, se je ukvarjala tako z Litijsko, pa tudi drugimi vprašanji in opozarjala na negospodarnost teh projektov in škodo za davkoplačevalce. Izkazalo se je, da so bila naša opozorila še kako utemeljena.

Pri nakupu računalnikov se je ministrica zanje odločila brez jasnega odgovora, kakšne so potrebe. Računsko sodišče je ocenilo, da niso bila upoštevana načela gospodarnosti,« je poudaril vodja poslanske skupine NSi. Glede Litijske je računsko sodišče po njegovih besedah prav tako kritično ocenilo nakup.

»Prevara se je zgodila tudi s preoblikovanjem dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja. Zdaj bo iz proračunske rezerve zavarovalnicam izplačana odškodnina v višini 33 milijonov evrov. Kdaj boste in kako uveljavili odgovornost za negospodarno porabo javnih sredstev,«je še vprašal vodja poslanske skupine NSi.

»Vsa Evropa nam zavida gospodarsko rast, stopnjo inflacije in stopnjo brezposelnosti ... Dajmo se torej raje pogovarjati o uspešnih zgodbah, zakaj je naše gospodarstvo tako uspešno v svetu? Gospodarstvo deluje najboljše kot kadarkoli, uspehi se kažejo tudi na drugih področjih, na primer v zdravstvu. Ukinitev dopolnilnega zavarovanja je bil prvi uspešni ukrep te vlade,« je prepričan Golob.

Cigler Kralj mu je odgovoril, da slovensko gospodarstvo ni uspešno zaradi te vlade, pač pa kljub njenemu delu. A to po njegovem mnenju ne more biti izgovor za negospodarno delovanje te vlade. »Revizija računskega sodišča je za vašo vlado zelo obremenjujoča, pričakoval bi, da očitke računskega sodišča pojasnite državljankam in državljanom, saj ste za to odgovorni. Čakamo vas tudi že eno leto, da pridete pričat na različne komisije državnega zbora, a se pred njimi skrivate. Kaj boste storili, če se očitki izkažejo kot pravi,« ga je zanimalo.

Golob je poudaril, da je osnutek tajen in da bo računsko sodišče revizijo objavilo, ko bo preučilo odgovore revidirancev.

Rado Gladek,poslanec SDS, pa je vprašal, kdaj bo premier na odgovornost poklical ministra za finance in podpredsednika vlade Klemna Boštjančiča.

»Z nakupom te stavbe naLitijski je bilo marsikaj narobe, v zvezi s tem poteka obsežna policijska preiskava in verjamem, da bodo tisti, ki so delali kaj narobe, odgovarjali. Nakup te stavbe je imel politične posledice, to, kar me sprašujete, pa me sprašujete na temelju zaupnega poročila računskega sodišča in na podlagi svoje interpretacije. Verjamem, da bo ministrstvo za finance ustrezno pojasnilo, zakaj so bili postopki takrat tako izpeljani, kot so bili,« je odgovoril predsednik vlade.

Prejšnja ministrica se je pri tej investiciji pustila zapeljati in žal mu je, da je do tega prišlo. »Zdaj potekajo razčiščevalni sestanki, dokler se zadeva ne razčisti, ostane zaupna, zakon o računskem sodišču tako pravi in zakona se bom držal,« je odgovoril premier.