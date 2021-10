Pričevanja tistih, ki jim barvna očala pomagajo

V nadaljevanju preberite:

Ali barvne folije in očala z barvnimi filtri pomagajo učencem s specifičnimi učnimi težavami? O tem smo pisali prejšnji teden v članku z naslovom Otroci potrebujejo strokovno pomoč, ne barvnih očal, v katerem smo objavili tudi podatek, da je Irlen klinika – Inštitut za skotopični sindrom predpisala že okoli šest tisoč otrokom barvne folije, nekaterim tudi očala, čeprav ta pomoč nima znanstvene podlage. Pisalo nam je deset bralcev, ki jim očala pomagajo, šolska logopedinja in učitelj matematike. Pridpobili smo tudi mnenje ministrstva in zavoda za šolstvo. Kaj ugotavljajo?