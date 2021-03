Prijava prebivališča brez spornih vprašanj

V nadaljevanju preberite:

Brez spornih poizvedovanj o narodnosti, maternem jeziku, veroizpovedi in vprašanja o tem, kdo je vodja gospodinjstva, so poslanci podprli noveli zakona o prijavi prebivališča. Njen namen je, zagotavljajo na ministrstvu za notranje zadeve (MNZ), predvsem preprečevanje fiktivnih prijav. Vse kaže, da je nastal nesporazum znotraj koalicije, saj sta se pod amandma za spremembo spornega člena podpisali le NSi in SMC, Franc Kangler, državni sekretar na MNZ, pa jim je očital, da sta ravnali v nasprotju z dogovorom predsednikov strank, in poudaril, da vlada tega dopolnila ne podpira.