Priporočila za cepljenje po posameznih skupinah

Zbrali smo nekaj nasvetov glede cepljenja proti covidu-19 za ljudi z določenimi posebnostmi. Še vedno pa velja, da se je pred cepljenjem pametno posvetovati z osebnim zdravnikom, ki ima najboljši vpogled v vaše zdravstveno stanje in lahko predvidi določene zaplete. Kakšni so nasveti glede cepljenja za sladkorne bolnike? Kako je z alergiki in z osebami po operativnih posegih? Katere nasvete strokovnajki dajejo srčnim bolnikom, nosečnicam in onkološkim bolnikom? Kaj raziskave kažejo glede cepljenja ljudi z vnetno revmatično boleznijo?