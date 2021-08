Petkovi protestniki s poslanico ob Aljaževem stolpu

Simbolično izražanje nezadovoljstva velike večine

FOTO: Upor Si

Petkovi protestniki bodo sodeč po napovedi tudi danes skušali po svojih najboljših močeh jeziti oblast. Ponovno so se zbrali na Trgu republike v Ljubljani, kot so sporočili pred začetkom protesta, znova zato, da bi udejanjali ustavne pravice.Napovedana je bila kolesarska akcija protestnikov, že 70. po vrsti, za uvod pa so se danes – tudi s kakšnim kolesom – že povzpeli v višave. Tja, od koder prihaja motiv, ki ga imajo ob kolesu izrisanega na svojem protestniškem znaku. Povzpeli so se na Triglav.Kot so zapisali, so na najvišjem slovenskem vrhu simbolično izrazili nezadovoljstvo velike večine prebivalk in prebivalcev nad trenutno politično situacijo, opozorili na katastrofalne neuspehe in zlorabe trenutne vlade in predali zahtevo ljudstva za takojšnje predčasne volitve, ki edine lahko zaustavijo uničevanje pravne države in razgradnjo parlamentarne demokracije v Sloveniji.Takšne besede so bile seveda doslej ob petkih slišane že ničkolikokrat, v počitniških mesecih pa se ni situacija – tako so prepričani – niti malo izboljšala.»Kot kažejo tudi javne raziskave, nasprotovanje tej vladi presega delitve na levo in desno, na mesta in podeželje, na premožne in socialno ogrožene... velika večina nas je povsem enotnih: V taki Sloveniji nočemo živeti!,« so še zapisali.