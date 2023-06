Protestniki na kolesih tokrat proti Golobovi vladi

V središču Ljubljane so se znova zbrali kolesarji. Civilna iniciativa Glas ljudstva vlado ob prvem letu delovanja namreč opozarja, da je zastala pri uresničevanju nekaterih ključnih zavez. Najbolj kritični so do neukrepanja na področju zdravstva, med uresničenimi zavezami pa so izpostavili odpravo škodljivih posledic protikoronske zakonodaje.

FOTO: Blaž Samec/Delo

Kolesarji so se najprej zbrali pred poslopjem vlade, kjer so v nagovorih povzeli stanje uresničevanja zavez vlade. »Zdelo se nam je nujno, da vlado spomnimo spomnimo na 122 zavez, ki nam jih je dala, in da izvedemo simbolično akcijo opozorilnega kolesarjenja. Upamo, da bo lahko ostalo samo na simboličnih akcijah in da nam ne bo treba organizirati tudi množičnih kolesarjenj,« je dejal predstavnik iniciative Jaša Jenull.

Brankica Petković z Mirovnega inštituta je dejala, da pri spremljanju uresničevanja predvolilnih zavez opažajo pozitivne premike na več področjih. Za približno polovic zavez ugotavljajo, da vlada na njih že dela, vsako deseto je delno izpolnila, v celoti je vlada uresničila devet predvolilnih zavez, je naštela. Med njimi sta uresničitev zaveze o odpravi škodljivih posledic protikoronske zakonodaje in sprejem zakona o zaščiti žvižgačev.

Razočarani pa so nad izpolnjevanjem zavez, ki naj bi jih vlada uresničila v prvem letu mandata. Od teh 29 zavez, jih je po navedbah predstavnikov Glasu ljudstva vlada izpolnila le štiri, tri pa je prelomila. »Poleg neizpolnjevanja zavez v prvem letu mandata v civilni družbi ne moremo biti zadovoljni niti s samim načinom delovanja vlade. Velik del predpisov vlada sprejema brez javne razprave in brez posveta s pomembnimi akterji,« je še izpostavila Petković.

Še posebej se jim zdi kritično področje na področjih stanovanj in zdravstva. Predstavnik Glasu ljudstva Dušan Keber, sicer tudi nekdanji minister za zdravje, je ob tem ocenil, da se situacija v zdravstvu samo poslabšuje. »Zdravstvena reforma, ki jo je vlada razglasila za enega od ključnih ciljev svojega delovanja v tem mandatu, se je spotaknila na celi črti,« je ocenil. Dodal je, da se je to zgodilo zaradi vpliva zdravniških lobijev, kapitala in »napačno izbranega ministra s popoldansko zaposlitvijo v zasebnem sektorju«.

Pred vladnim poslopjem jim je prisluhnila državna sekretarka iz kabineta predsednika vlade Kaja Širok. Predali so jim sezname zavez, ki jih vlada mora še uresničiti. Po nagovorih so se kolesarji podali po središču Ljubljane, kjer so obiskali nekaj ključnih ministrstev in tudi njim predali sezname zavez, ki sodijo v pristojnosti posameznega ministrstva, podarili pa so jim tudi »priročne koledarčke, s katerimi bodo lahko spremljali točno, koliko tednov jim je še ostalo, da uresničijo svoje zaveze pred naslednjimi volitvami«. Kot so navedli, je vladi ostalo samo še 154 tednov časa, da izpolni preostalih 113 neizpolnjenih zavez.

Vodje koalicijskih strank Gibanja Svoboda Roberta Goloba, SD Tanjo Fajon in Levice Luko Mesca so povabili, da svoje izpolnjevanje zavez ljudstvu neposredno predstavijo v živem, odprtem in javnem prostoru, kjer jim lahko tudi ljudje postavijo vprašanja, ki so zanje pomembna. Glas ljudstva zato pripravlja prvo povolilno javno soočenje vodij koalicijskih strank z ljudstvom, ki bo v torek, 27. junija, na Trgu republike.