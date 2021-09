Protestniki za rojstni dan Janši podarili kazensko ovadbo

Petkov protest FOTO: Jože Suhadolnik/Delo

Na današnjem petkovem protestu protestniki »proslavljajo« rojstni dan predsednika vlade. »Korupcija in nepotizem zaznamujeta praktično vsako Janševo vlado, v zadnjem letu in pol pa je ta doživela nove razsežnosti: Po fiaskih z nabavo mask in zaščitne opreme, ki še vedno ni pojasnjena, po izgubljenem tovornjaku in po izgubljenih milijonih, ki so šli za nakup hitrih testov, se vedno bolj izkazuje, da je korupcija sestavni del Janševega delovanja,« so zapisali protestniki.Kot »rojstnodnevno darilo« bodo protestniki danes vložili ovadbo zoper Janšo zaradi suma korupcije.jo je v spremstvu nekaj sto nasprotnikov vlade in pod številčnim policijskim spremstvom, osebno odnesel na ministrstvo za notranje zadeve. Darila so delili tudi udeležencem protesta, saj so mednje razdelili več knjig, ki popisujejo orožarsko afero.Protestniki so v luči pred kratkim objavljenih fotografij, z maskami uprizorili druženje Janeza Janše z lobistomter podjetnikomPetkovi protestniki so se tudi ponovno distancirali od razgrajaštva protestnikov proti pogoju PCT to sredo in huliganov lanskega novembra ter demantirali izjavo notranjega ministra, ki je petkove protestnike povezal z nasilnimi protesti.Med protestniki je bilo tokrat mogoče opaziti tudi nekdanjega predsednika države