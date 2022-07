Prva podpredsednica končuje roman, druga se pripravlja na kandidaturo

V nadaljevanju preberite:

Čeprav so se poslanci državnega zbora že odpravili na počitnice in se na dopust pripravlja tudi vlada, ki v prihodnjih dveh tednih ne bo imela rednih sej, ampak do polovice avgusta po potrebi le dopisne, si v politiki ne morejo privoščiti popolnega odklopa. Vzrok za to so seveda bližnje jesenske volitve pa tudi notranje dogajanje v strankah.