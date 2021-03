Prvak SMC poziva k spremembi obstoječega modela politike

Oster odziv podpredsednika Igorja Zorčiča



Z javnim pismom, kot vse kaže, Zdravko Počivalšek umirja ton, saj se je znotraj stranke v zadnjem obdobju izpostavilo več kritik glede njegovega vodenja, predvsem pa nadvlade SDS, od koder prihajajo tudi želje po zamenjavi vodje poslanske skupine Janje Sluge.



Na slednje je z odzivom opomnil tudi Igor Zorčič, ki je čivknil, da se bodo morali s "sopotniki" najprej pogovoriti o odpravi političnega vpletanja v tožilstvo in izvrševanju zakona glede STA, ki ga je nedavno sprejel državni zbor in se ga še vedno ignorira, potem pa, seveda, tudi o drugih družbenih problemih, za rešitev katerih je vedno potrebno sodelovanje.



O nesoglasjih v SMC: Nemirno ne le v vrhu stranke, ampak tudi na terenu SMC, kolikor ga je ostalo. SMC za jutri sklicala tudi svet stranke.



V odprtem pismu, naslovljenem tako na opozicijo kot na svoje politične sopotnike, prvak SMCpiše, da pogosto trdijo, da so jim državljani na prvem mestu. »Če bi to bilo res, potem ne bi vodili tako razdiralne politike, ki se kaže v izražanju odkritega sovraštva in takšne degradacije demokracije, ki nas vodi v pogubo. To je politika, zaradi katere ljudje trpijo, zaradi katere nas prehitevajo tisti, ki so nas nekoč videli kot vzor,« še piše.Sam meni, da to ni prava pot in da morajo te uničevalne prakse nadomestiti s takšnimi, ki bodo delovale povezovalno. S takšnimi, ki ne bodo gradile na razlikah, ampak iskale tisto, kar nam je skupno. S takšnimi, ki se ne bodo ukvarjale s preteklostjo, ampak reševale probleme sedanjosti in gradile prihodnost, na katero bodo lahko ponosni naši otroci in vnuki. S takšnimi, ki nam bodo omogočile pospešen razvoj.»Če ne bomo spremenili obstoječega modela politike, bodo ljudje še naprej trpeli. Zaradi nas. Kaj je na kocki? Če ničesar ne spremenimo in če bo ta politični razkol še vedno hromil našo družbo, bodo naši speči potenciali ostali neizkoriščeni. Pred nami so leta temeljite preobrazbe Evrope in sveta. Države, ki v prihajajoči tekmi modernizacije ne bodo znale spodbuditi vseh talentov in izkoristiti vsega potenciala, bodo zamudile ta pomemben moment. In razkorak med zmagovalci in zamudniki bo za lep čas zakoličil standard življenja, ki si ga bodo lahko posamezne skupnosti privoščile,« še piše prvak SMC.Na koncu sledi še poziv vsem, ki bi želeli začeti to avanturo novega dialoga, da se javijo in da skupaj začnejo spreminjati slovensko politiko.