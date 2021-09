Prvi mož ljubljanskih policistov se bo moral posloviti

Odziv PU Ljubljana

Štiri protestnike začasno pridržali

Kadrovanje v policiji se, tako kaže, nadaljuje, saj se znova obeta menjava na vrhu Policijske uprave Ljubljana. Menjava pa se časovno ujema z včerajšnjim tvitom predsednika vlade, da »vodstvo ljubljanske policije očitno ni sposobno preventive in je čas, da MNZ ukrepa«.V času te vlade je moral s PU Ljubljana že oditi dolgoletni direktor, nadomestil pa ga je. Kot je pred dnevi prvi poročal Dnevnik, naj bi ga nasledil dolgoletni pomočnik direktorja uniformirane policije na generalni policijski upraviGlavič je menda že nekaj časa na seznamu menjav, saj niti notranji ministerniti Janša z njegovim vodenjem, predvsem pri obvladovanju množic ob protestih, nista zadovoljna.V nemilost je padel že ob protestih rumenih jopičev, ko jih je, kot je znano, policija preventivno odstranila, da bi preprečili morebitne izgrede oziroma fizično nasilje s protivladnimi protestniki. Pri tem si je nakopal gnev tako Hojsa in Janše kakor tudi generalnega direktorja PolicijeZ ljubljanske policijske uprave so sporočili, da »so pri včerajšnjem varovanju sodelovali z različnimi policijskimi enotami tako z območja Ljubljane kot vseh drugih policijskih uprav, posebno enoto policije, konjenico, policisti vodniki službenih psov in letalsko policijsko enoto. Število policistov, ki so aktivno sodelovali pri varovanju, se je sprotno prilagajalo glede na varnostno situacijo na terenu. Policistov je bilo tako dovolj, da so vzpostavili javni red in mir, ko je bil ta huje kršen.«Glede varovanja shoda pa pravijo, da so do zdaj zaznali dve kršitvi zakona o javnih zbiranjih, saj je bil shod neprijavljen, zbiranje obvestil glede kršitve še poteka.Proti 52 osebam policisti vodijo postopke o prekršku zaradi kršitev zakona o javnem zbiranju in zakona o javnem redu in miru, ter proti dvema osebama zaradi kršitve zakona o osebni izkaznici. Prav tako so zaznali eno kršitev iz pristojnosti drugega prekrškovnega organa, kateremu bo podan predlog za uvedbo postopka o prekršku.Štiri osebe so pridržali za čas trajanja shoda skladno z zakonom o nalogah in pooblastilih policije, ena oseba pa skladno z zakonom o prekrških. Eni osebi so zasegli nevaren predmet, ki ga ni dovoljeno prinašati na shod.»Obravnavamo dve kaznivi dejanji napada na uradno osebo, ko opravlja naloge varnosti, pri čemer sta bila dva policista lažje poškodovana. Prav tako obravnavamo tri primere kaznivega dejanja poškodovanja tuje stvari. V enem primeru gre za poškodovanje službenega vozila in v dveh za poškodovanje stekel na objektih,« je še zapisala, predstavnica PU Ljubljana.Zbiranje obvestil nadaljujejo in bodo v primeru dodatno zaznanih prekrškov ali kaznivih dejanj izvedli predpisane postopke.