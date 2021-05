Radio Študent napoveduje tožbo

Številni mediji, med njimi Delo, Dnevnik, Mladina, več radijskih postaj posebnega pomena in nekaj spletnih portalov, so na javnem projektnem razpisu ministrstva za kulturo za sofinanciranje programskih vsebin medijev v letu 2021 ostali praznih rok. Med najhuje prizadetimi je Radio Študent (RŠ).Najstarejša skupnostna študentska radijska postaja v Evropi, za katero je to že drugi hud udarec letos, po tem, ko mu je formalni ustanovitelj, Študentska organizacija Univerze (ŠOU) v Ljubljani, drastično znižal sredstva, se mora ponovno zanašati na donacije poslušalcev. Lani je RŠ od ŠOU in ministrstva prejel 220.000 evrov, letos le 84.000. Padec temeljnih prihodkov za skoraj dve tretjini bo pustil resne posledice na programski, izobraževalni in kadrovski strukturi RŠ, je pojasnil krizni govorec RŠDirektorica RŠje na novinarski konferenci pojasnila, da je bil RŠ doslej vselej uspešen pri prijavi na ta medijski razpis. Opozorila je, da sta bila tako razpis kot merila enaka kot prejšnje leta, spremenila se je le sestava komisije. Stališče te je bilo v obrazložitvi letos diametralno nasprotno stališčem komisij prejšnjih let, kar postavlja pod vprašaj predvsem strokovnost komisije. »Tega ne moremo razumeti drugače kot politično motivirano dejanje s ciljem uničiti oziroma radikalno oslabiti celotno neodvisno medijsko sceno,« je bila jasna Ana Kandare.Ministrstvo za kulturo je konec lanskega junija razrešilo stare člane strokovne komisije. Zdaj v njej sedijo, častni predsednik podmladka SDS, Borut Rončević, državni sekretar v času prejšnje Janševe vlade , predavateljica na zasebni Fakulteti za uporabne študije in Fakulteti za informacijske študije – obe vodita Rončević in Makarovič . V komisiji sta še zgodovinar, ki občasno javno zagovarja politike SDS, terRasto Pahor je odločitev ministrstva označil za »grozljiv udarec za naš program, za številne mlade, ki ga ustvarjajo za minimalen honorar, za slovensko medijsko krajino, glasbo, kulturo in za Slovenijo samo.« »Poskus našega ukinjanja razumemo kot nedomoljubno in Sloveniji sovražno dejanje, proti kateremu se bomo borili z vsemi sredstvi,« je bil jasen.Ker pritožba na rezultate razpisa ni mogoča, je edino pravno sredstvo tožba na upravnem sodišču. Ana Kandare jo je že napovedala. Ministrstvo še ni objavilo, komu so razdelili 2.651.647 evrov, a glede na nedavno izjavo ministra za kulturo, ki se mu »zdi prima«, da se je s tem razpisom stanje »malce uravnotežilo,« je pričakovati, da bo denar razdeljen »medijem« blizu vladajoče stranke.