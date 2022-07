Rahlo zbližanje vladnih in sindikalnih stališč

Predstavniki vlade in sindikatov javnega sektorja se na pogajanjih o usklajevanju plač v javnem sektorju še niso uskladili, so pa stališča le nekoliko zbližali. Vlada je sindikatom predlagala štiriodstotno uskladitev plačne lestvice 1. septembra, kar naj bi bila tudi najvišja ponudba, ki jo je vlada trenutno sposobna dati. Sindikati, ki so predlagali zvišanje za 12 odstotkov, bodo predlog proučili do prihodnjega srečanja konec avgusta.

Ministrica za javno upravo Sanja Ajanović Hovnik je v izjavi za medije po sestanku pogajalske skupine pojasnila, da je vlada predlagala dvig vrednosti plačnih razredov za štiri odstotke, kar predstavlja polovico osemodstotne inflacije za letos, kot jo napoveduje Urad RS za makroekonomske analize in razvoj (Umar). V drugem koraku, ko bi bila letna inflacija znana, bi vlada naslovila inflacijo v celoti, in sicer 60 odstotkov z uskladitvijo plačnih razredov, 40 odstotkov pa z odpravo plačnih nesorazmerij. Katera so ta nesorazmerja, naj bi se še pogovarjali, saj jih ponekod ni, drugod pa so nesorazmerja velika.

Sindikati se do vladnega predloga še niso opredelili. Odgovor naj bi vlada dobila v tednu od 22. do 29. avgusta, ko bodo člani pogajalske skupine spet sedli za pogajalsko mizo.

Predsednik Konfederacije sindikatov javnega sektorja Slovenije Branimir Štrukelj je pojasnil, da sindikalna stran vladi predlaga dvig za 12 odstotkov z oktobrskimi plačami. »Seveda pa je dobrodošlo, da je vlada od zavračanja pred 14 dnevi prestopila k nekemu resnemu predlogu,« je poudaril. Na pogajanjih 4. julija je vladna stran namesto uskladitve vrednosti plačnih razredov za javne uslužbence do 24. plačnega razreda namreč ponudila enkratne draginjske dodatke, nad čimer so bili sindikati ogorčeni.

Ministrica je sindikatom sporočila, da višanja predloga ne bo in da je to najvišja možna vladna ponudba. Štrukelj je pri tem poudaril, da na sindikalni strani »pogajanja razumejo kot pogajanja«, v tem času pa so stvari spremenljive. Napovedal je, da bodo na prihodnjo sejo gotovo prišli s približevalnim predlogom, zavedajo pa se tudi možnosti, da bo vlada vztrajala pri včerajšnjem predlogu. V primeru sprejetja vladnega predloga bo dvig vrednosti plačnih razredov državni proračun letos obremenil za 58 milijonov evrov.

O regresu pogajalci niso govorili, je pa možnost višjega regresa še vedno na mizi.