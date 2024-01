Rastoder nedokončani trgovski del Stožic prodal podjetju MG Mind

Družba Rastoder v lasti poslovneža Izeta Rastoderja je nedokončani trgovski del Stožic prodala družbi MG Mind iz Bosne in Hercegovine, natančneje Republike Srbske. Ta je v Sloveniji med drugim lastnica gradbenega podjetja KPL, ki večino poslov ustvari z Mestno občino Ljubljana. Kupnine partnerja v poslu ne razkrivata.

V družbi Rastoder, ki je znana predvsem kot uvoznik in distributer banan Derby, v Ljubljani pa je dejavna tudi na nepremičninskem področju, so pojasnili, da so prodajo izvedli zaradi konsolidacije naložb v nepremičninskem portfelju.

Poslovnež Rastoder je lastnik trgovskega dela ob stadionu in dvorani Stožice postal leta 2017, potem ko je od takratne Družbe za upravljanje terjatev bank kupil terjatve do družbe Grep in kot edini ločitveni upnik v stečaju Grepa kot investitorja v projekt Stožice nato prevzel premoženje, s katerim so bile terjatve zavarovane.

Nedokončani trgovski del namreč predstavlja nasedli zasebni del projekta gradnje centra, katerega osrednja dela sta največja dvorana in stadion v državi, ki sta v lasti občine. Propadajoče nepremičnine že leta kazijo območje, zgodba o poslih, povezanih s centrom Stožice, pa je v več postopkih končala tudi na sodišču.

V družbi Rastoder, kjer so interes za nakup propadajočih nepremičnin v preteklosti že preverjali, so zapisali, da so po opravljenem skrbnem pregledu z bosansko-hercegovskim podjetjem MG Mind podpisali kupoprodajno pogodbo, s katero je ta postala lastnica podjetja Trgovsko mesto, inženiring, ki ima uradno v lasti nepremičnine v trgovskem delu Stožic. Novi lastnik je nepremičnine pred nekaj dnevi že prevzel v upravljanje.

Nedokončani trgovski objekt sicer meri 200.000 kvadratnih metrov. Od celotne površine je za izgradnjo od 200 do 250 trgovin predvidenih 103.000 kvadratnih metrov, preostanek pa predstavljajo parkirni prostori in servisni objekti.

Novi lastnik bo moral z Mestno občino Ljubljana skleniti dogovor o javno-zasebnem partnerstvu, ki bo vključeval nosilca izgradnje javnih parkirišč, dostopnih cest in morebitnega nogometnega igrišča na strehi trgovskega objekta.

Družba MG Mind iz Republike Srbske je na čelu leta 1998 ustanovljene skupine, ki se ukvarja z gradbeništvom, nepremičninami in trgovino, njen lastnik pa je poslovnež Mladen Milanović. V skupini je 15 podjetij in zaposlenih več kot 3000 ljudi. Družba MG Mind po dostopnih podatkih dosega letne prihodke, ki se gibljejo med 38 in 46 milijonov evrov.

V Sloveniji je družba med drugim že prisotna kot lastnica gradbenega podjetja KPL, ki večino poslov ustvari v projektih Mestne občine Ljubljana. Ljubljanski župan Zoran Janković se je sicer v zvezi s projektom Stožice v več postopkih znašel na zatožni klopi, a je bil v dveh do zdaj zaključenih postopkih v enem na prvi stopnji oproščen obtožb, v drugem pa je bil kazenski postopek pravnomočno ustavljen.

V podjetju Rastoder so glede kupca zapisali, da gre za uveljavljeno družbo na področju gradnje in razvoja nepremičnin, naj bi pa kupec po zagotovilih iz krogov blizu prodajalca imel ambiciozne načrte z območjem. MG Mind se je pred leti že potegoval tudi za nakup nasedlega projekta Tobačna mesto.

Kupnine Rastoder ne razkriva, so pa zapisali, da bodo sredstva namenili za krepitev svoje osnovne dejavnosti in razvoj novih. Na nepremičninskem področju je sicer Rastoder znan po projektu gradnje dveh stanovanjskih stolpnic ob Celovški cesti, pred leti je srbski Delti holding prodal tudi zemljišče na Bavarskem dvoru, kjer je zrasel Hotel Intercontinental. Pred leti je Rastoder kupil tudi propadajoči Hotel Bellevue na območju ljubljanskega Tivolija, a projekta njegove obnove z novogradnjo še ni začel.