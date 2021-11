Ravnateljem ukazali, da se morajo odloka držati

Ministrica za izobraževanje Simona Kustec je še pred srečanjem z ravnatelji osnovnih šol nagovorila javnost in prosila: »Da zaupate stroki, da bodo lahko otroci, predvsem najmlajši med njimi, lahko še naprej obiskovali pouk v šolah. Ta trenutek je način, da šola ostane za zdravje varen prostor, da bo lahko še vedno odprta, poleg spoštovanja obveznega nošenja zaščitne maske ter ostalih priporočil epidemiološke stroke tudi obvezno samotestiranje vseh učenk in učencev.«

Ravnateljem, ki so predlagali in zahtevali, da bi se otroci od prvega do petega razreda samotestirali doma, niso prisluhnili. Jutri morajo upoštevati odlok, je povedal ravnatelj šentjurske Osnovne šole Hruševec Robert Gajšek: »Povedali so nam, da je pravno vse pokrito in da če hočemo biti na varni strani zakona, naj odlok spoštujemo. Pravno pomoč in zaščito nam bodo nudili, dokler bomo delali po odlokih.«

Kljub temu ravnatelji ostajajo v stiski. Napovedani so protesti, starši so poslali že celo vrsto (napovedi) kazenskih ovadb. »Jutri bodo fronte,« je slikovit Gajšek. Pravi, da ključnega odgovora, kaj naj naredi z otroki, ki bodo v šolo prišli, pa ne bodo imeli soglasja za samotestiranje oziroma se ne bodo smeli samotestirati, še vedno nimajo: »Naj takega otroka vržem iz šole? Prvošolčka? Ob tem, da otrok ni popolnoma nič kriv? Tukaj smo v hudi moralni in pedagoški dilemi.«

Nekatere šole bodo te otroke poslale v učilnice na prostem, skupnih rešitev ni. Ravnatelji opozarjajo, da so težave predvsem pri najmlajših in zato vztrajajo, da bi bilo bolje, ko bi se ti otroci samotestirali doma. Mojca Mihelič, ravnateljica ljubljanske Osnovne šole Danile Kumar, pravi, da prošnjam, naj zaupamo staršem, vlada ni prisluhnila: »Prepiramo se, kdo ima bolj prav, ob vsem tem pa smo pozabili na otroke. Nekateri so v hudih stiskah. Nekateri bi se radi testirali, pa se ne smejo. Ključni problem je napačna komunikacija. Naši otroci se bodo testirali v šoli, možno pa bo ob prisotnosti staršev samotestiranje tudi v šotoru, ki ga imamo pri šoli. Starši ne bodo nič pomagali, samo zraven bodo. Pomembno je namreč, da imam zaupanje staršev, ker se potem tudi otroci počutijo varne. Najslabše je, da se starši in šole prepiramo.«

Ravnatelji opozarjajo, da je velika večina otrok sposobna izpeljati samotestiranje, a da bi morali imeti v mislih tudi tiste, ki imajo s tem težave. Pediater Denis Baš je na današnji novinarski konferenci dejal, da gre pri samotestiranju za neinvaziven test: »Otrok potisne palčko globoko tako kot pri vrtanju v nos.« Dodal je, da ne razume iniciativ staršev, ki napovedujejo proteste: »Mislim, da bi moralo biti v interesu vseh staršev, da otroci hodijo v šole, da dobijo izobrazbo, da se socializirajo. Upor na plečih otrok je dolgoročno kontraproduktiven. Pozval bi starše, da svoje nestrinjanje podajo na neki drug konstruktiven način, ne pa da otroka izključijo iz procesa šolanja.«