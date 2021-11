Ravnatelji naj obvestijo center za socialno delo

Osnovnošolski ravnatelji so pozno popoldne dobili novo, bolj podrobno okrožnico, kako naj ravnajo jutri, ko se v šolah začenja obvezno samotestiranje vseh učencev in dijakov. Testirati se ni treba le tistim, ki so cepljeni ali so okužbo s covidom-19 preboleli pred manj kot šestimi meseci.

Kot piše v okrožnici, se bodo v šoli testirali tudi učenci s posebnimi potrebami: »Če se bo to izkazalo kot neizvedljivo na prvem samotestiranju, potem se boste s starši dogovorili, ali se bo učenec v bodoče testiral doma. Izjema je lahko tudi zdravniško potrdilo.«

Čeprav odlok ne predvideva sodelovanja staršev pri samotestiranju, so v okrožnici na ministrstvu za izobraževanje zapisali, da lahko šola izjemoma dovoli staršem otrok prve triade, da sodelujejo pri samotestiranju.

Če bodo otroci jutri pozabili prinesti izjavo o samotestiranju, bo šola poklicala starše, ki bodo lahko izjavo podali tudi ustno, a naslednji dan mora otrok prinesti v šolo pisno izjavo. Če pa bodo v šolo prišli otroci, ki se ne bodo smeli testirati, jih bo morala šola zagotoviti »varno okolje, ki poleg preprečevanja okužbe preprečuje tudi povečanje stiske in stresa učencev. Šola starše pozove, da nemudoma pridejo po svoje otroke. Odgovornost staršev je, da organizirajo njegov odhod domov. Šola o tem obvesti tudi CSD.«

Učenci, ki se ne bodo samotestirali, se bodo izobraževali na daljavo. Na daljavo ocenjevanja ne bo. Če bo otrok, ki se ne bodo samotestirali, na šoli več, lahko ravnatelj predlaga izobraževanje na daljavo za celotno šolo. Glede šolanja na daljavo so v več civilnih iniciativah in tudi v Svizu opozorili na problem odločbe ustavnega sodišča, ki je že ugotovilo neskladje z ustavo glede člena, ki določa, da ministrica s sklepom odloči o izobraževanju na daljavo.

Na ministrstvu pojasnjujejo, da ta odločba ustavnega sodišča piše tudi, da se člen »uporablja, dokler državni zbor ne odpravi neskladnosti z ustavo, kar mora storiti v dveh mesecih od objave odločbe v uradnem listu. To torej pomeni, da sklep o izvajanju vzgojno-izobraževalnega dela na daljavo še velja in je zadostna pravna podlaga za napotitev učencev na izobraževanje na daljavo.«

Ministrstvo za izobraževanje je v okrožnici še napovedalo, da bodo pripravili aplikacijo, kamor bodo šole vnašale podatke o številu učencev, ki se bodo izobraževali na daljavo. Ravnatelji za zdaj ocenjujejo, da naj bi bilo takih otrok od pet do deset odstotkov.