Razkorak med naročili in številom doz cepiva precejšen

Na cepljenje v ZD Maribor trenutno čaka 16.300 ljudi, ki so že izrazili interes svojim zdravnikom. FOTO: Leon Vidic/Delo

Nekatera cepilna mesta po državi so NIJZ prosila za dodatne odmerke cepiva, ki ostaja neporabljeno. FOTO: Leon Vidic/Delo

Vse pripravljeno za množično cepljenje

V Zdravstvenem domu (ZD) Idrija so bili cepljeni starejši od 80 let, ki so izrazili interes za to. V tem tednu cepijo posameznike v starostni skupini med 72 in 80 let, na seznamu pa je še vedno 815 oseb med 65. in 72. letom starosti, saj še vedno čakajo na dobavo Pfizerjevega cepiva. Kar se tiče mlajših od 60 let, so doslej cepili kronične bolnike in posameznike, ki se uvrščajo v kritično infrastrukturo, torej zaposlene v šolstvu, policiji, komunalni službi oziroma pogrebni dejavnosti, sodstvu, zdravstvene delavce ter varovance Varstveno-delovnega centra Idrija.



Nekatera cepilna mesta po državi so NIJZ prosila za dodatne odmerke cepiva, ki ostaja neporabljeno. V Idriji se za to niso odločili, ker tedensko – v skladu s strategijo – spremljajo potrebe oziroma prijave na cepljenje in tako tudi naročajo cepivo. Do vključno 30. marca so skupaj cepili 2276 oseb, od tega s prvim odmerkom 866. Vseh prijavljenih na cepljenje je bilo 4262, na čakalni listi je še 1986 oseb. V tem tednu bodo predvidoma cepili še 500 posameznikov, in sicer s prvim odmerkom cepiv dobaviteljev Pfizer in AstraZeneca. Kot so povedali, so doslej le redki zavrnili cepljenje z AstraZeneco. Če se kdo ne udeleži termina za cepljenje, pokličejo naslednjega, v skladu s seznamom.



Vse je pripravljeno tudi že za množično cepljenje. V ta namen so uredili pokrito balinišče v Idriji. Trenutno cepljenje poteka v ZD Idrija, vendar se ob čakanju na cepljenje osebe med seboj družijo v nezračenem prostoru. Kot zagotavljajo v ZD, je taka ureditev kljub temu optimalna, število posameznikov je vezano na zagotavljanje varnih pogojev za izvedbo cepljenja. Občini Idrija in Cerkno se uvrščata med občine z najvišjo precepljenostjo. S prvim odmerkom se je v Idriji cepilo 19 odstotkov prebivalstva, v Cerknem pa 14. Je pa interes za cepljenje doslej izrazila le slaba tretjina vseh prebivalcev v obeh občinah. Anja Intihar

V zdravstvenih domovih po Sloveniji se dviguje delež cepljenih proti covidu-19, s tem pa znižuje starostna meja cepljenih. V večjih ZD trenutno povečini cepijo starejše od 70 let. Vodstva nekaterih zdravstvenih ustanov ob tem opozarjajo na pomanjkanje informacij glede dobave cepiva in na razkorak med naročili in število doz cepiva, ki je na voljo. V Zdravstvenem domu (ZD) Novo mesto ta teden cepijo s prvim odmerkom starejše od 70 let in posebej ranljive kronične bolnike ter z drugim odmerkom cepiva Moderna in Pfizer.Skupaj so doslej cepili 5300 ljudi oz. približno desetino prebivalcev območja, ki ga pokrivajo. Cepili so zdravstvene delavce, zaposlene na policiji, šolnike, sodstvo, pogrebne službe, starejše od 70 let, ranljive kronične bolnike, nekaj drugih kroničnih bolnikov, oskrbovance socialno-varstvenih zavodov in domov starejših občanov, med drugim tudi zapornike in paznike, je povedala direktoricaKer sezname dnevno spreminjajo in dopolnjujejo, točnega podatka, koliko ljudi še čaka na cepljenje, nimajo. V prihodnjih dneh imajo sicer predvideno cepljenje 554 starostnikov, starejših od 70 let, 56 posebej ranljivih kroničnih bolnikov, 1403 ljudi med 65. in 69. letom starosti ter 784 med 60. in 64. letom starosti. Na čakalnem seznamu imajo tudi še približno 1500 kroničnih bolnikov, starih od 18 do 64 let. Ta teden so dobili pričakovano število cepiv oz. 1400 odmerkov, cepivo naročajo izključno po nacionalni strategiji. V ZD Novo mesto v prihodnjih tednih pričakujejo dobave večjih količin cepiv, tako da načrtujejo pospešeno cepljenje po novi strategiji.V ZD Trbovlje je bilo doslej cepljenih 2374 oseb z obema odmerkoma, kar pomeni 15 odstotkov vseh prebivalcev. S prvim odmerkom pa je bilo cepljenih šest odstotkov prebivalcev oz. 985 oseb. Trenutno je prijavljenih za cepljenje še okoli 1500 oseb, se pa prijavljajo sproti, je povedal direktor. Trenutno s Pfizerjevim cepivom cepijo starejše od 75 let ter z AstraZeneco kronične bolnike v starosti od 18 do 64 let in starejše od 65 let, začenjajo pa cepljenje starejših od 60 let.Strogo se držijo nacionalne strategije cepljenja. »Nedopustno se mi zdi, da imajo nekateri zavodi enako precepljenost kot mi, kar pomeni okrog 15 odstotkov, cepijo pa osebe v starosti okrog 20 let brez kakršnihkoli kroničnih bolezni,« je dejal Tomše in dodal, da nimajo odvečnega cepiva na zalogi in da dobivajo manj cepiva od želja oz. naročil.Na območju ZD Koper so po besedah strokovne direktorice Ljubice Kolander Bizjak do zdaj cepili približno 7000 ljudi oz. več kot deset odstotkov prebivalstva. Ta teden cepijo starejše od 70 let, če bodo dobili zadostno število doz, pa bodo v prihodnjih tednih prešli na cepljenje starejših od 60 let. Je pa Kolander Bizjakova za STA opozorila, da nimajo pravih informacij o tem, koliko doz cepiva jim bodo dobavili, razen tega, da jih bo »predvidoma več kot v prejšnjih pošiljkah". Pomanjkanje informacij je po njeni oceni težko tudi z vidika organizacije dela znotraj zdravstvenega doma.V ZD Murska Sobota trenutno cepijo s cepivom Pfizerja in Moderne z drugo dozo, s prvo dozo pa občane, stare od 70 do 75 let. Ker so imeli po besedah direktoriceprecej odjav, so začeli cepiti tudi paciente, stare od 65 do 70 let. S cepivom AstraZenece cepijo zdrave osebe, stare od 60 do 64 let, ter skupino kroničnih bolnikov od 18 do 64 let, pa tudi starejše, če se želijo cepiti čim prej. Do srede so skupno cepili 9974 oseb, od tega s prvim odmerkom cepiva AstraZenece 3000. S prvim odmerkom cepiva Pfizer so cepili 2930, z drugim 2423 oseb, s prvim odmerkom Moderne 1181, z drugim pa 440 oseb.ZD Maribor dom trenutno cepi starejše od 70 let, s čimer bodo zaključili ta teden. S tem bodo na njihovem območju z enim odmerkom precepili 35.020 ljudi, 9700 pa z dvema odmerkoma. Kot je povedal direktor, jim nekaj zmede delajo spreminjajoča se priporočila glede cepljenja.Na cepljenje v ZD Maribor trenutno čaka 16.300 ljudi, ki so že izrazili interes svojim zdravnikom. Nad 80 let imajo trenutno prijavljenih še 22 ljudi, nad 75 let je takih 55, nad 70 je prijavljenih še 299 ljudi. V naslednji skupini na cepljenje že čaka okoli 6000 starejših od 65 let, nad 60 let je takih za zdaj 320, vseh ostalih pa še skoraj 8000. Po besedah Završnika imajo trenutno na zalogi še 838 odmerkov cepiva, sicer pa je NIJZ tisti, ki jim na podlagi njihovih podatkov o čakalni vrsti odredi količino prejetega cepiva.V ptujskem ZD trenutno cepijo ljudi starejše od 70 let in ta teden bodo z omenjeno starostno skupino tudi zaključili. Kot je povedala direktorica, so doslej skupaj cepili okoli 10.000 ljudi, med katerimi jih je 2375 že prejelo drugo dozo. Trenutno je za cepljenje prijavljenih še 2600 ljudi, ki so interes izkazali pri svojih osebnih zdravnikih. Gre predvsem za kronične bolnike in starejše od 65 let, okoli sto pa je iz mlajših starostnih skupin. Podatki se sproti spreminjajo, saj se ljudje še vedno prijavljajo. Cepljenje bodo nadaljevali naslednji teden, ko bodo prejeli novo pošiljko cepiva. Pri zadnji pošiljki so sicer prejeli 84 odstotkov naročene količine.Iz regijskega štaba civilne zaščite za severno Primorsko pa so sporočili, da so danes v Tolminu začeli prvo množično cepljenje za prebivalce občin Tolmin, Kobarid in Bovec. Za danes imajo na voljo 650 odmerkov cepiva. Če bodo cepiva dovolj, bodo množično cepljenje organizirali vsak četrtek.Iz ZD Ljubljana so že v sredo sporočili, da so so s prvim odmerkom doslej cepili 32.811 ljudi, z drugim pa 14.859. Na območju Ljubljane, podatki so vezani na stalno prebivališče, je s prvim odmerkom cepljenih 11 odstotkov in šest odstotkov z obema odmerkoma. Ob tem cepijo tudi zaposlene, ki nimajo stalnega bivališča v mestu. Ob tem so opozorili na razkorak med naročeno in dobavljeno količino cepiva v februarju in marcu.V tem tednu v Ljubljani s prvim odmerkom cepijo starejše od 70 let in posebej ranljive kronične bolnike, ki ga bodo predvidoma zaključili, tako kot tudi cepljenje zaposlenih v vzgoji in izobraževanju. Sočasno cepijo zdravstvene delavce, oskrbovance v socialnovarstvenih zavodih ter nepokretne osebe na domu, ki sprotno izrazijo interes za cepljenje. V prihodnjih tednih v ZD Ljubljana pričakujejo približno 35.000 oseb, ki so izrazile interes za cepljenje.Iz nobenega zdravstvenega doma ne poročajo o posebno težkih neželenih učinkih cepljenja, ampak le o za cepljenje normalnih blažjih učinkih, ki hitro izzvenijo.