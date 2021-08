Različni pogledi, kako tvegan je sladoled z rakotvornim dodatkom

V nadaljevanju preberite:

Lansko jesen se je celotna Evropska unija, tudi Slovenija, ukvarjala z umiki sezamovih semen iz Indije in prehranskih izdelkov z njimi iz prodaje zaradi prisotnosti rakotvornega etilen oksida. Letos se že od junija vrstijo številni umiki izdelkov, v katere je ta v prehrani nedovoljena snov zašla z aditivom gumi iz zrn rožičevca (E410). Med umaknjenimi izdelki je največ sladoleda. Skrb vzbuja dejstvo, da so nekateri proizvajalci in države zadržani do pristopa ničelne tolerance do prisotnosti nedovoljenih snovi v hrani.